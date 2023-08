Rudolf Molleker gewinnt Challenger-Titel in Prag

Rudolf Molleker ist zurück in der Erfolgsspur. In Prag gewann der Deutsche seinen zweiten Challenger-Titel.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.08.2023, 09:26 Uhr

© Getty Images Rudolf Molleker kontne im Jahr 2023 schon einige Erfolge verbuchen.

Molleker siegte im Finale gegen den Franzosen Gabriel Debru 6:2, 6:2 und sicherte sich damit ohne Satzverlust seinen zweiten Challenger-Titel der Karriere. Sein erster Triumph liegt mittlerweile fünf Jahre zurück. 2018 geann der damals 17-jährige Brandenburger in Heilbronn den Premierentitel. Zuvor hatte Molleker auch schon u.a. am Rothenbaum für Aufsehen gesorgt und war so als vielversprechendes Talent in den Fokus der deutschen Tennisfans gerückt.

Molleker konnte hohe Erwartungen nicht bestätigen

Anschließend konnte Molleker die hohen Erwartungen jedoch nicht bestätigt. Immer wieder hatte der 22-Jährige mit Verletzungen zu kämpfen und viel im Ranking zurück. Erst in diesem Jahr kehrte der sportliche Erfolg wieder zurück. Auf der ITF World tennis Tour holte Molleker einen Titel und erreichte zwei weitere Finals. Auch auf der Challenger gewann er wieder mehr Matches und kam bei zwei Turnieren ins Halbfinale.

Mit dem Titelgewinn wird Molleker ab nächster Woche um Platz 230 im Ranking geführt. Weiter geht es für ihn beim Challenger in Como, wo er in der ersten Runde auf den Italiener Flavio Cobolli treffen wird.