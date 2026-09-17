Ruhestand unterbrochen: Rafa Nadal kehrt auf den Tennisplatz zurück

Rafael Nadal greift erstmals seit seinem Rücktritt wieder vor Publikum zum Tennisschläger. Zum zehnjährigen Bestehen seiner Akademie wird der 22-fache Grand-Slam-Sieger am 3. Oktober in Manacor mehrere Exhibition-Matches bestreiten.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 16.09.2026, 17:41 Uhr

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© Getty Images Rafa Nadal kehrt auf die Bühne zurück

Seit seinem Abschied vom Profisport hat sich Rafael Nadal weitgehend aus dem Tennisgeschehen zurückgezogen. Bei der Davis-Cup-Endrunde 2024 stand der Spanier letztmals vor Publikum auf dem Platz, ein Exhibition-Match nach seinem Rücktritt hat es bislang nicht gegeben.

Das ändert sich nun: Am Samstag, 3. Oktober, wird Nadal im Rahmen des „Rafael Nadal Academy Slam“ in Manacor wieder spielen. Welche Gegner auf ihn warten, soll erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Die Veranstalter kündigen mehrere Schaukampf-Partien an, möglicherweise mit einigen der größten Namen des Tennissports.

Zehn Jahre Nadal Academy

Der Termin hat einen besonderen Anlass: Die Rafael Nadal Academy feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Nadal gründete die Akademie im Jahr 2026, das heißt zu einem Zeitpunkt, als seine eigene Karriere noch in voller Blüte stand.

Seitdem wurden dort zahlreiche Nachwuchsspieler ausgebildet, die später auf der ATP- und WTA-Tour für Aufsehen sorgten. Zu den bekannten Namen zählen unter anderem Casper Ruud, Jaume Munar, Alexandra Eala und Coleman Wong.

Von Manacor in die ganze Welt

Aus der Trainingsstätte auf Mallorca ist mittlerweile längst ein internationales Projekt geworden. Neben dem Hauptstandort in Manacor gibt es 2026 weitere Akademien beziehungsweise Standorte unter anderem in Griechenland, Kuwait, Hongkong und Ägypten.

Auch Nadal selbst bleibt dem Nachwuchs verbunden. Eine dauerhafte Rückkehr als Coach eines Profispielers schließt der Spanier allerdings aus. Seine Akademie bietet ihm jedoch immerhin Möglichkeit, dem Sport etwas zurückzugeben, indem er die nächste Generation begleitet.

Nadal gegen die alten Rivalen?

Besonders spannend wird deshalb die Frage, wer am 3. Oktober auf der anderen Seite des Netzes steht. Die Veranstalter halten sich noch bedeckt, stellen aber Matches mit „einigen der größten Namen des Sports“ in Aussicht. Für das Publikum in Manacor bietet sich jedenfalls die einmalige Gelegenheit, den ehemaligen Weltranglistenersten wieder mit einem Schläger in der Hand zu sehen.