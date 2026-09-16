Tennis-Camp für Wohlverdiener: Djokovic lädt zu persönlichem Luxus-Retreat

Novak Djokovic macht aus seiner persönlichen Fitness- und Mentalroutine ein exklusives Urlaubserlebnis. Im Dezember lädt der 24-fache Grand-Slam-Sieger zu einem dreitägigen Luxus-Retreat nach Marrakesch.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 16.09.2026, 11:09 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic lädt zur Masterclass

Vom 18. bis 20. Dezember 2026 können Teilnehmer im luxuriösen Amanjena-Resort nahe Marrakesch direkt mit Novak Djokovic trainieren. In den Tennis-Masterclasses will der Serbe Einblicke in seine Spielweise geben und zeigen, welche Routinen ihm dabei helfen, gesund und fit zu bleiben. Daneben will er den Gästen auch vermitteln, wie er mit Belastung und schwierigen Situationen auf dem Platz umgeht. Mentale Stärke gehört schließlich seit Jahren zu seinem Markenzeichen.

Meditation statt nur Training

Das Retreat trägt den Titel Stillness and Strength und setzt bewusst auf einen Mix aus Sport und Regeneration. Auf dem Tagesplan stehen neben den Tennis-Einheiten auch Meditation, Atemübungen und Achtsamkeit. Danach geht es vom Tennisplatz direkt ins Spa: Ein 60-minütiges Beldi-Hammam und eine einstündige therapeutische Massage mit Arganöl sind ebenfalls Teil der “Djokovic-Experience”. Die richtige Verpflegung darf dabei natürlich nicht fehlen. Die täglichen Menüs werden von Djokovic höchstpersönlich zusammengestellt und auf die körperlichen Anforderungen des Retreats abgestimmt.

Luxusresort statt Tennisanlage

Austragungsort ist das Amanjena, ein exklusives Resort wenige Minuten außerhalb von Marrakesch. Palmen, Olivenhaine und weitläufige Gärten säumen die Anlage, während sich im Hintergrund das Atlasgebirge erstreckt. Zum Resort gehören unter anderem mehrere Sandplätze und ein großzügiger Spa-Bereich. Für Djokovic ist die Zusammenarbeit mit dem Resort kein einmaliges Experiment. Seit 2024 ist er Global Ambassador und Wellness Advisor der Luxus-Hotelgruppe Aman. Nach seinem ersten Retreat im Amanyara auf den Turks- und Caicosinseln folgt nun die Ausgabe in Marokko.

Drei Tage wie Djokovic für elitären Kreis

Die Anzahlh der Gäste ist streng limitiert. Damit bleibt das Erlebnis zwangsläufig exklusiv. Wer mit Djokovic trainieren, mit ihm meditieren und anschließend im Hammam entspannen möchte, braucht vor allem eines: Geld. Wer darüber verfügt, dem winkt allerdings ein Wellnessprogramm, das nach Grand-Slam-Maßstäben organisiert ist.