Irres Gerücht um Ferrero: Ex-Trainer von Alcaraz kehrt zurück auf die Tour

Juan Carlos Ferrero kehrt 2027 möglicherweise auf die ATP-Tour zurück – allerdings nicht an der Seite von Carlos Alcaraz. Nach seiner Auszeit will der ehemalige Weltranglistenerste wieder als Tenniscoach arbeiten, verrät aber bislang nicht, für welchen Spieler.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 16.09.2026, 10:42 Uhr

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© Getty Images Bilder aus anderen Zeiten: Alcaraz (li.) mit Trainer Ferrero (re.)

Juan Carlos Ferrero hatte sich aus dem Tennisgeschäft zurückgezogen, nachdem seine langjährige Zusammenarbeit mit Carlos Alcaraz im Dezember 2025 überraschend zu Ende ging (die genauen Gründe sind bis heute unbekannt). Sieben Jahre lang hatte der Spanier den heutigen Superstar zuvor begleitet und ihn vom Teenager zum Grand-Slam-Champion geformt und an die Spitze der Weltrangliste geführt. Den letzten großen gemeinsamen Triumph gab es bei den US Open 2025.

Nach dem Ende dieser Zusammenarbeit nahm sich Ferrero bewusst eine Auszeit vom Tennissport. Doch damit soll nun offenbar Schluss sein. Ferrero bereitet nach eigenen Angaben seine Rückkehr als Trainer auf der ATP-Tour für 2027 vor.

„Ich kann nicht sagen, mit wem“

Wer künftig von seiner Erfahrung profitieren darf, ist allerdings das große Geheimnis. Ferrero deutete bisher lediglich an, dass es konkrete Pläne für seine Rückkehr gebe, wollte den Namen seines neuen Schützlings aber nicht preisgeben. „Ich werde wohl auf die Tennistour zurückkehren, aber ich kann noch nicht sagen, mit wem“, erklärte Ferrero. Solche Aussagen geben natürlich Anlass zu wilden Spekulationen. Geht Ferrero etwa zu einem etablierten Topspieler oder übernimmt er erneut einen jüngeren Spieler mit großen Ambitionen?

Keine Zukunft mit Alcaraz

Dass Ferrero nicht wieder mit Alcaraz auf der Bank sitzen wird, steht dagegen fest. Alcaraz hatte die Trennung nach mehr als sieben gemeinsamen Jahren öffentlich gemacht und Ferrero für die gemeinsame Reise gedankt. Die beiden hätten den Gipfel erreicht, so der Spanier, und die sportlichen Wege sollten sich deshalb an diesem Punkt definitiv trennen. Ferrero selbst hatte Alcaraz nach dessen Career Slam bei den Australian Open im Januar 2026 auf Instagram entfolgt.