20 Auftritte in New York: Novak Djokovics (fast untergegangener) Rekord

Nachdem sich Novak Djokovic bei den US Open Mariano Navone geschlagen geben musste, ging der jüngste Rekord des Serben fast unter: der 20. Auftritt in New York.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 11:21 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic ist der Mann der Rekorde

Novak Djokovic trat zuletzt zum sage und schreibe 20. Mal bei den US Open an. Damit gehört der 39-Jährige erst zum vierten Spieler überhaupt, dem dieses Kunststück gelang: Jimmy Connors, Andre Agassi und Feliciano Lopez hatten die Marke vor ihm erreicht. Von der Zahl abgesehen, beeindruckt auch die Zeitspanne, denn Djokovic stand erstmals 2005 in New York auf dem Platz (wo er als 18-Jähriger in der ersten Runde auf den 18-jährigen Gael Monfils traf).

Noch größer wird der Rekord im Vergleich aller vier Majors. Djokovic kommt inzwischen auf 84 Grand-Slam-Teilnahmen – mehr als Roger Federer und Feliciano Lopez, die jeweils bei 81 stehen blieben. Und Djokovic hat dabei eine Marke erreicht, die bislang nur Lopez ebenfalls vorweisen konnte: mindestens 20 Starts bei jedem einzelnen Grand Slam.

84 Grand Slams und (k)ein Ende in Sicht?

Die Bilanz liest sich fast surreal: 21-mal Australian Open, 22-mal French Open, 21-mal Wimbledon und nun 20-mal US Open. Macht zusammen 84 Auftritte bei den vier wichtigsten Turnieren des Tennissports.

Dass Djokovic diesen Rekord nicht lediglich durch langes Durchhalten aufgebaut hat, macht ihn noch beeindruckender. Zwischen 2008 und 2023 gewann er 24 Grand-Slam-Titel und stand auch in dieser Saison noch regelmäßig tief im Turnier. 2026 erreichte er etwa in Melbourne das Finale und in Wimbledon das Halbfinale, obwohl ein Spieler seines Alters längst als Außenseiter gelten müsste.

Djokovic könnte bald die 90 knacken

Selbst mit 39 Jahren ist offenbar noch nicht Schluss. Djokovic plant nach der Enttäuschung von New York mittlerweile schon 2027 mit Starts bei allen vier Grand Slams. Sollte er diesen Plan umsetzen, würde seine Gesamtzahl auf 88 Einsätze steigen und die 90 damit plötzlich in Reichweite rücken.

Daran knüpft sich ein weiterer Meilenstein: Im kommenden Jahr könnte Djokovic als erster Spieler überhaupt bei allen vier Grand-Slam-Turnieren mindestens 21-mal angetreten sein. Voraussetzung dafür ist, dass seine jüngsten Verletzungsprobleme und die immer größer werdende Belastung im Profitennis diesen Ambitionen keinen Strich durch die Rechnung machen.

Ein Rekord, der schwer zu kopieren sein wird

Djokovics Bilanz bezeugt seine außergewöhnliche Karriere. Nicht ein einzelnes Turnier, ein bestimmter Belag oder eine besonders dominante Phase macht seinen Rekord aus. Er hat sich über mehr als zwei Jahrzehnte auf der gesamten Grand-Slam-Bühne gehalten. Die nächste Generation muss dafür erst einmal eine Karriere von ähnlicher Länge hinlegen. Sascha Zverev hätte dabei gar keine schlechten Karten…