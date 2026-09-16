Sorgenkind Draper zieht die Reißleine: Vorzeitiges Ende einer Horror-Saison

Jack Drapers Karriere hat innerhalb von kaum 15 Monaten eine dramatische Wendung genommen. Der einstige Weltranglisten-Vierte zieht nun wegen seiner hartnäckigen Armverletzung einen Schlussstrich unter die Saison 2026.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 21:08 Uhr

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© Getty Images Jack Draper mit Schocknachricht

Noch im Juni 2025 war Jack Draper die Nummer vier der Welt und galt als große Zukunftshoffnung des britischen Tennis. Heute steht der 24-Jährige auf Platz 155 der Weltrangliste. Dazwischen liegt eine Serie von Verletzungen, Turnierabsagen und frühen Niederlagen, die seinen sportlichen Aufstieg nahezu zum Stillstand gebracht hat.

Auch 2026 sollte eigentlich das Jahr werden, in dem Draper sich dauerhaft in der Weltspitze etabliert. Stattdessen machte ihm erneut sein Arm einen Strich durch die Rechnung. Eine Verletzung am Oberarmknochen zwang ihn schließlich auch zum Rückzug von den US Open. Nun entschied sich Draper, die Saison komplett abzubrechen.

Indian Wells war noch ein Hoffnungsschimmer

Dabei hatte das Jahr durchaus vielversprechend begonnen. Draper hatte zwar einige Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen, allen voran seinen Titel beim Masters in Indian Wells und den Finaleinzug in Madrid. Nach seiner Rückkehr in Dubai zeigte er vor allem in Kalifornien, dass sein Tennis noch immer für die absolute Weltklasse reicht. Immerhin bezwang er nämlich auf dem Weg ins Viertelfinale Novak Djokovic.

Danach wurde es bereits wieder zunehmend schwieriger. Draper konnte kaum mehrere Turniere hintereinander bestreiten, ohne dass sein Körper erneut streikte. Bei den Canadian Open und in Cincinnati erhielt er Wildcards, doch beide Auftritte endeten bereits in der ersten Runde. In Montreal zeigte sich der Brite beim Seitenwechsel sichtlich aufgewühlt. Seine Niederlage gegen Martin Landaluce in Cincinnati steht seither als sein letztes ATP-Match.

Auch Andy Murray konnte Drapers Absturz nicht stoppen

Obwohl Draper mit Andy Murray prominente Unterstützung an seiner Seite hatte, liefen die ersten gemeinsamen Versuche ins Leere. Der ehemalige Weltranglistenerste sollte Draper mit seiner Erfahrung helfen, den nächsten Schritt zu machen. Auf dem Platz aber bekam Draper kaum Gelegenheit, diese Zusammenarbeit unter normalen Bedingungen zu nutzen. Zu häufig funkte die Verletzung dazwischen.

„Ich muss zurücksetzen und heilen“

Seinen vorzeitigen Saisonabbruch verkündete Draper selbst auf Instagram. Er wolle erst wieder Anfang 2027 auf die Tour zurückkehren, schrieb der Brite. Die vergangenen Monate hätten ihn durch die ständigen Veränderungen, Rückschläge und Schmerzen zwar persönlich wachsen lassen, zugleich aber eine Müdigkeit ausgelöst, die es zunehmend schwer gemacht habe, weiterzumachen.

Deshalb ziehe Draper nun bewusst die Notbremse. Er wolle erst dann wieder auf den Platz zurückkehren, wenn er körperlich zu 100 Prozent bereit sei. Tennis sei seine Leidenschaft und sein Lebensinhalt. Daher sei auch sein Wunsch entsprechend groß, bei seiner Rückkehr endlich einmal nichts mehr davon zu spüren, was ihn von seinen Zielen abhalte.