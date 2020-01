ATP Cup: Team Russland nach Dreisatzsieg von Medvedev im Halbfinale

Team Russland schafft in Down Under den Einzug ins Halbfinale des ATP Cup. Das erste Einzel konnte Russland dank einer guten Leistung von Khachanov relativ klar für sich entscheiden. Er bezwang den Argentinier Guido Pella mit 6:2 7:6. Daniil Medvedev schaffte im zweiten Einzel den entscheidenden Sieg gegen einen kämpferischen Diego Schwartzman.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 09.01.2020, 14:37 Uhr

Im ersten Satz war das Match noch relativ einseitig zu Gunsten von Medvedev, was auch an der höheren Fehlerquote des Argentiniers lag. Im zweiten Satz zeigte Schwartzman was er drauf hat und kämpfte sich zurück in die Partie und gewann den Satz nach mehreren Vergebenen Satzbällen und zwang den Russen in einen Entscheidungssatz.

Im dritten Satz war es bis zum Stande von 3:3 ein ausgeglichenes Match. Beiden Spielern war deutlich anzumerken, dass der Tank nicht mehr voll war. Am Ende bewies Medvedev Nervenstärke und schaffte das Break zum 5:3, welches er anschließend zum Matchgewinn 6:4 4:6 6:3 bestätigte.

Im Interview erklärte Medvedev, dass er sich nicht gut gefühlt habe und froh sei, das Match am Ende gewonnen zu haben. Auch Marat Safin äußerte sich zufrieden und war froh, dass sein Schützling sich nach einer sehr emotionalen Phase im Match, welche auch zu einem Strafpunkt gegen Medvedev führte, wieder fangen konnte und den Sieg für Russland einfahren konnte.

Daniil Medvedev bei Australian Open an Nummer vier gesetzt

Russland steht damit im Halbfinale und trifft auf den Gewinner zwischen Serbien und Canada.

Dominic Thiem hat sein schlechtes Abschneiden im ATP Cup einen Platz in der Tennis-Weltrangliste gekostet. In dieser wird er am Montag von Medwedew vom vierten auf den fünften Rang verdrängt. Damit bekommt der Russe auch den Platz 4 in der Setzliste bei den Australian Open und entgeht damit einem möglichen Duell mit Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic vor dem Halbfinale.