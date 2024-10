Ruud scheitert gegen Thompson- Rennen um die letzten drei Turin-Plätze wird knapp

Casper Ruud muss nach dem 6:7 (3), 6:3 und 4:6 gegen Jordan Thompson in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy um einen Platz bei den ATP Finals in Turin zittern.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 00:16 Uhr

Es läuft nicht rund bei Casper Ruud. Sowohl in Basel, als auch Stockholm, Shanghai und Japan musste der ehemalige Weltranglistenzweite ein frühes Turnier-Aus hinnehmen. Sowie in der heutigen Night Session des ATP-1000-Turniers in Paris-Bercy. Der amtierende Barcelona-Champion konnte erneut nicht zu seiner gewohnten Form finden – und muss sich erneut in Runde eins verabschieden. Auf den Sieger Jordan Thompson wartet im Achtelfinale entweder Lucky Looser Zizou Bergs, der gestern Richard Gasquet letzten Auftritt bei dem Masters besiegelte, oder Adrian Mannarino. (In Japan war ebenfalls Thompson der Grund für ein Erst-Runden-Ausscheiden gewesen).

Durch die Niederlage ist Ruuds Platz bei den ATP Finals im nächsten Monat in Gefahr, denn Alex de Minaur, Grigor Dimitrov und Stefanos Tsitsipas sind alle in der Lage, den Norweger zu überholen, der derzeit im Race to Turin auf dem siebten Platz liegt. Der amtierende Barcelona und Genf-Champion ist allerdings bereits bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Metz angemeldet, welches im Anschluss von Paris stattfindet. Hoffnung gibt es also noch für den Nitto ATP Finals Finalisten aus 2022.

Tsitsipas kommt Turin Traum näher

Ein Turniersieg müsste es schon sein, damit Tsitsipas noch bei den diesjährigen ATP Finals in Turin an den Start gehen kann. Und nach dem klaren Zwei-Satz-Sieg gegen den Chilenen Alejandro Tabilo ist der momentan im Race to Turin an 12 gerankte diesem Traum ein Stückchen näher gekommen. Im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers von Paris-Bercy trifft der 11-fache Titelträger Tsitsipas auf Francisco Cerundolo, der Andrey Rublev aus dem Turnier nehmen konnte.

