Schock! Dominic Thiem doch nicht beim ATP Cup dabei

Dominic Thiem hat seine Teilnahme beim ATP Cup und dem darauffolgenden ATP-Tour-250-Turnier in Sydney abgesagt. An den Australian Open will der Österreicher aber nach wie vor teilnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2021, 17:16 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem muss auf den ATP Cup verzichten

So schnell kann es gehen: Erst vor wenigen Tagen hätte Dominic Thiem in Abu Dhabi an einem Schaukampfturnier teilnehmen sollen, als Vorbereitung auf den den ATP Cup und die Australian Open. Aus der Exhibition wurde nun ebenso wenig wie aus einem Start bei der dritten Ausgabe des Mannschafts-Wettbewerbs der ATP. Denn wie Thiem in den sozialen Netzwerken bekannt gab, wird er frühestens bei den Australian Open sein Comeback auf der Tour starten.

Grund dafür sei eine Verkühlung, die er sich in Dubai zugezogen hatte. Diese hätte verhindert, dass er in den letzten Tagen trainieren konnte. Er werde nun nach Österreich zurückfliegen, so Thiem weiter, der Start beim ersten Major des Jahres in Melbourne sei weiterhin sein Ziel.

Insgesamt fiel das Fazit der Tage in Dubai aber positiv aus. Sein Handgelenk sei bei fast 100 Prozent, ergänzte Thiem. Ob er bei den Australian Open antreten wird, entscheide sich Ende Dezember. Für die frühen Monate der Saison 2022 sind Starts in Buenos Aires und Rio de Janeiro anvisiert.