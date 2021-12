Sebastian Korda trifft Tiger Woods - und gibt den Caddie

Die sportlichen Qualitäten der Familie Korda sind vielseitig. Am vergangenen Wochenende haben sich Vater Petr und dessen Kinder Nelly und Sebastian bei einem Golfturnier gezeigt. Und sich dort mit Tiger Woods bekannt gemacht.

© Instagram/Sebastian Korda Petr Korda und Sohn Sebastian nehmen Tiger Woods in die Mitte

Sebastian Korda muss nachlegen, wenn er mit seinem Vater Petr und Schwester Nelly gleichziehen möchte. Der Herr Papa hat 1998 die Australian Open gewonnen, schaffte es in der ATP-Weltrangliste bis auf Platz zwei. Nelly Korda wiederum holte bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Golf. Eine Disziplin, mit der auch Petr Korda eine große Leidenschaft verbindet (wie übrigens auch zum Eishockey).

Und also ist es nicht weiter überraschend, dass Korda Senior mit seiner Tochter am vergangenen Wochenende an einem mit Prominenten gespickten Golf-Turnier, den PNC Championships, teilnahmen. Und wen hatten die Kordas als Caddie im Schlepptau, zumindest für ein paar Löcher? Sebastian selbstverständlich, der in den ATP-Charts mittlerweile schon auf Platz 41 liegt (auch hier gibt es Nachholbedarf: Nelly Korda führt die Rangliste der LPGA an).

Familie Woods auf dem zweiten Platz

Bei allen sportlichen Meriten der Familie Korda war der Star des Wochenendes aber sicherlich Tiger Woods, der mit seinem Sohn Charlie abschlug. Woods erholt noch sich von den Folgen eines Auto-Unfalls, ob er jemals wieder auf der PGA-Tour spielen wird, ist unklar.

Nelly Korda ließ sich jedenfalls nicht lumpen, ergriff die Gelegenheit, den wohl bekanntesten Golfer der letzten zwei Jahrzehnte zu einem Selfie zu bitten. Und bei der Gelegenheit ihren Bruder vorzustellen.

Der war von der Begegnung mit Woods richtig begeistert. „Er war so nett“, sagte Sebastian Korda. „Tiger ist wahrscheinlich der Lieblingssportler in unserer Familie. Immer, wenn er ein Turnier spielt, sitzen wir wie gespannt vor dem Fernseher.“ Das sportliche Ergebnis blieb am Ende Nebensache. Nelly und Petr Korda beendeten das Turnier auf dem zwölften Platz, auch Tiger und Charlie Woods mussten mit dem zweiten Rang zufrieden geben. Den Sieg trugen John Daly und sein Sohn John II. davon.