Sinner gegen Medvedev - Grand-Slam-Finale "Wiener Art"

Im Endspiel der Australian Open prallen am Sonntag in Melbourne Jannik Sinner und Daniil Medvedev aufeinander! Es ist die Neuauflage des epischen Finales der vorjährigen Erste Bank Open, in dem sich der Italiener Sinner in einem wahren Tennis-Thriller in drei Sätzen durchgesetzt hat.

von PM

zuletzt bearbeitet: 27.01.2024, 15:40 Uhr

© GEPA Pictures Im Finale der Australian Open werden sich Jannik Sinner und Daniil Medvedev zum 10-ten Mal gegenüberstehen.

In der mit 9.600 Besucherinnen und Besuchern ausverkauften Wiener Stadthalle lieferten sich Jannik Sinner und Daniil Medvedev im vergangenen Oktober im Finale der Erste Bank Open2023 einen 3:04 Stunden dauernden Schlagabtausch, der nun am Sonntag beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres eine Neuauflage erlebt.

Während Sinner im Semifinale der Australian Open den zehnmaligen Melbourne-Triumphator Novak Djokovic dank einer überragenden Leistung in vier Sätzen entthronte, drehte Medvedev im zweiten Halbfinale gegen Alexander Zverev einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg um. Detail am Rande: Mit Sinner (2023), Medvedev (2022) und Zverev (2021) standen die letzten drei Sieger der Erste Bank Open heuer in der Vorschlussrunde der Australian Open.

„Dass die beiden Wien-Finalisten des vergangenen Jahres nun in Melbourne um einen Grand-Slam-Titel spielen, freut uns für beide Akteure, macht uns aber auch selbst stolz und unterstreicht die hohe Qualität, die wir mit den Erste Bank Open erreicht haben. Das gilt für das Teilnehmerfeld ebenso wie für die Rahmenevents, die das sportliche Top-Angebot perfekt ergänzen. Diese Kombination kommt bei den Tennis-Fans extrem gut an“, erklärt Turnierdirektor Herwig Straka.

Die Chance ist übrigens sehr groß, dass Jannik Sinner und Daniil Medvedev auch bei dem heuer von 19. bis 27. Oktober in Wien stattfindenden Tennis-Spektakel aufschlagen werden, haben doch beide im Vorjahr mehr als nur angedeutet, dass die Erste Bank Open auch 2024 Teil ihres Turnierkalenders sein werden. Nicht zuletzt deshalb ist der Run auf Tickets ungebrochen groß und die Nachfrage sogar noch höher als im Rekordjahr 2023.

