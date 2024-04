Sinner rettet sich – Ruud scheidet aus

Jannik Sinner hat sein Achtelfinale-Match gegen Karen Khachanov nach schwachem Start noch gedreht und steht nach einem harten Dreisatz-Erfolg im Viertelfinale des ATP Masters in Madrid. Verloren in der spanischen Hauotstadt dagegen hat Casper Ruud gegen Felix Auger-Aliassime, der nun den Südtiroler wiederum fordert.

Jannik Sinner hat in der spanischen Hauptstadt seinen 28. Sieg im 30. Spiel 2024 eingefahren. Dabei musste der Südtiroler aber Schwerstarbeit verrichten. Gegen Karen Khachanov behielt er in zwei Stunden und zwölf Minuten mit 5:7, 6:3, 6:3 dann doch noch die Oberhand.



Zunächst erwischte Australian-Open-Sieger Sinner aber einen holprigen Start, musste bereits im dritten Spiel drei Breakbälle abwehren. Es entwickelte sich ein ausgeglichener erster Satz, in dem Khachanov aber hellwach blieb und am Ende verdient mit 7:5 Durchgang eins gewinnen konnte.

Sinner nun gegen Felix Auger-Aliassime

Der Motor von Jannik Sinner sprang zwar spät, aber noch rechtzeitig. Durchgang zwei holte sich der Südtiroler mit 6:3. Im dritten Durchgang knackte Sinner relativ früh den Aufschlag des Aufschlagriesen aus Russland. Sinner breakte seinen Gegner beim Stand von 2:2 und ließ sich diese Führung nicht mehr nehmen. Er schaffte sogar noch ein zweites Break bei 5:3 und gewann letzlich Satz drei mit 6:3.



Im Viertelfinale trifft Sinner etwas überraschend auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime, der in seinem Achtelfinale gegen Barcelona-Gewinner Casper Ruud mit 6:4, 7:5 gewinnen konnte.

