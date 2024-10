Six Kings Slam live: Carlos Alcaraz vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Holger Rune bestreiten das zweite Halbfinale beim “Six Kings Slam” in Riad. Das Match gibt es ab ca. 20 uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 21:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz und Holger Rune treffen sich heute in Riad

Genau genommen hat es erst ein “richtiges” Treffen zwischen Carlos Alcaraz und Holger Rune im Rahmen ihrer professionellen Karriere gegeben: 2023 in Wimbledon konnte dieses der Spanier in drei Sätzen für sich entscheiden. Davor gab es eine Begegnung bei den #NextGen Finals (mit kürzeren Sätzen) und beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy, wo Alcaraz verletzungsbedingt aufgeben musste.

Geht man nach den letzten Ergebnissen, dann startet Carlos Alcaraz aber als klarer Favorit in diese Partie. Schließlich hat er in diesem Jahr zwei Grand-Slam-Turniere und zuletzt auch das 500er-Event in Peking nach einem begeisternden Endspiel gegen Jannik Sinner gewonnen.

Alcaraz vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Holger Rune beim “Six Kings Slam” gibt es ab ca. 20 uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.