So feiert die Welt Jannik Sinner

Dass der frisch gebackene Australian Open-Sieger Jannik Sinner in seiner Heimat groß gefiert werden würde, hat wahhrscheinlich kaum jemand verwundert. Aber wie hat der Rest der Welt seinen Triumph kommentiert? Eine kleiner Streifzug durch die Presselandschaft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2024, 08:18 Uhr

© Getty Images

Jannik Sinner hat in Melbourne Geschichte geschrieben. Als erster Italiener überhaupt gewann er die Australian Open. In seiner Heimat ist er damit endgültig in der Sport-Olymp aufgestiegen. Wobei er daran schon nach dem Davis-Cup-Sieg mit der italienischen Mannschaft geklopft hat. Nun hat er dort aber seinen festen Platz und wir dementsprechend von seinen Landsleute feiert. Aber auch jenseits Italiens sind die Kommentare zum Sieg des Italieners in Australien euphorisch – so sieht die internationale Presse den Triumph von Jannik Sinner.

ENGLAND

The Sun: "Sinner schnappt sich nach großartigem Comeback gegen Medvedev die Melbourne-Krone"

Daily Mail: "Sinner gewinnt die Australian Open in einem wahren Thriller in der Rod Laver Arena nach 0:2-Satzrückstand gegen Medvedev"

FRANKREICH

L'Equipe: "Jannik Sinner hält das Versprechen, das er am Ende des vergangenen Jahres gemacht hat - und wie!"

SPANIEN

Marca: "Der Eintrag Sinners in die Liste der Grand-Slam-Sieger beweist: Der Italiener wird eines Tages an der Spitze der Weltrangliste stehen - es ist nur eine Frage der Zeit."

AS: "Ein neuer Champion!"

Sport: "Sinner verbündet sich mit dem Epos und schickt eine Warnung heraus: Ein neues Zeitalter hat begonnen."

El Pais: "Sinner explodiert in Australien - auf kosten des schmelzenden Medvedevs."

Mundo Deportivo: "Sinner holt sich im Showdown gegen Medvedev die größte aller Ehren."