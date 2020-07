Sofia Kenin - „Venus Williams ist eine Ikone“

Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin schlägt derzeit bei der World Team Tennis Serie auf. Und trifft dort alte Bekannte und frühere Idole wieder.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2020, 16:27 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin hat 2020 schon zwei Titel gewonnen

Gut, gegen Kim Clijsters hat Sofia Kenin einen kurzen Satz bis fünf verloren, das kam dann doch rechtschaffen überraschend. Andererseits zeigt sich die zurückgekehrte Belgierin in West Virginia gerade von ihrer besten Seite, hat noch keine Einzel-Partie für ihr Team, die New York Empire, verloren. Aber auch für Kenin läuft das schwierige Jahr 2020 ziemlich rund: 20 Matches hat die 21-Jährige bis dato bestritten, neben den Australian Open auch noch das Turnier in Lyon gewonnen, kurz bevor sich die WTA-Tour zwangsweise in eine Pause begeben hat.

Kenin ist bei der World Team Tennis Serie für die Philadelphia Freedoms am Start, hat abgesehen von der Niederlage gegen Clijsters ihre übrigen vier Partien gewonnen. Zuletzt ließ sie Venus Williams, mit sieben Grand-Slam-Titeln im Einzel die am höchsten dekorierte Teilnehmerin des traditionellen Sommer-Wettbewerbs, bei dem gemischte Frauen- und Männer-Teams um den Sieg spielen, keine Chance.

Venus Williams seit 2000 dabei

„Ich habe natürlich ein paar Idole gehabt“, erklärte Kenin nach ihrem Sieg gegen Venus. „Aber sie ist eines davon. Außerdem ist sie für mich eine Ikone, ich war also ziemlich nervös. Ich wusste, dass es eine tolle Erfahrung werden würde, und war extrem happy, dass ich gegen sie spielen konnte. Zu gewinnen, hat das Ganze noch besser gemacht.“

Venus Williams, mittlerweile schon 40 Jahre alt, ist bei WTT schon eine Institution. „Meine erste Saison war im Jahr 2000, und ich hatte eine tolle Zeit und diese unglaubliche Erfahrung, in einem Team zu spielen. Es hat mich überwältigt, und ich bin eigentlich jedes Jahr wieder gekommen. Und hoffe, dass ich noch für ein paar weitere Jahre mitspielen kann.“