Sorana Cirstea startet 2025 mit Sven Groeneveld als Coach

Zur neuen Saison möchte die Rumänin Sorana Cirstea noch einmal voll angreifen und verkündete voller Vorfreude per Facebook-Post die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Niederländer Sven Groeneveld.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.12.2024, 21:22 Uhr

© Getty Images Sorana Cirstea startet mit ihrem neuen Coach Sven Groeneveld in die neue Spielzeit.

Eine Saison im Wechselbad der Gefühle erlebte die Rumänin Sorana Cirstea in dieser Spielzeit. Nach einer starken Vorsaison mit dem Viertelfinaleinzug in Indian Wells und einer Halbfinalteilnahme in Miami, sowie dem Erreichen der letzten Acht bei den US Open, spielte sich die 34-jährige im Februar mit dem erreichten Halbfinale in Dubai mit Platz 22 bis auf einen Rang an ihr Karrierehoch aus dem Jahr 2013 heran. Als weitere Highlights dieser Saison folgten noch die Achtelfinals in Miami und Rom, bevor der Faden bei ihr komplett riss.

Die Achtelfinalniederlage gegen die US-Amerikanerin Madison Keys in der ewigen Stadt leitete eine Serie von sechs Niederlagen in Folge ein, bevor die zweifache WTA-Titelträgerin mit einer Fuß-Operation ihre Spielzeit vorzeitig beendete.

Mit einem Facebook-Post blickt Cirstea positiv nach vorne und verkündete zum Beginn der neuen Saison die Zusammenarbeit mit Sven Groeneveld als Coach. Und mit dem erfahrenen Niederländer greift die Bukaresterin in Sachen Übungsleiter ins obere Regal. Der 59-jährige trainierte sowohl bei den Damen, als auch beiden Herren größte Namen des Tennissports. Aus deutscher Sicht ist die Zusammenarbeit mit den Spielern Michael Stich, Nicolas Kiefer und Tommy Haas noch in Erinnerung. Auch im Damen-Circuit lässt die Liste mit Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Mary Pierce, Ana Ivanovic, Caroline Wozniacki, Maria Sharapova und Bianca Andreescu kaum Wünsche offen.

„Ich bin begeistert euch mitteilen zu können, dass ich die Zusammenarbeit mit Sven Groeneveld zur Saison 2025 starten werde. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und richte den Blick nach vorne auf die Wettkämpfe“, so die aktuelle Weltranglisten-70.