WTA Rom: Raducanu beißt sich gegen Joint durch, Bencic gibt auf

In einer hartumkämpften Auftakt-Partie spielte Emma Raducanu beim WTA-1000-Turnier in Rom im dritten Satz ihre Qualitäten aus und siegte gegen die australische Qualifikantin Maya Joint. Olympiasiegerin Belinda Bencic musste dagegen gegen die Griechin Maria Sakkari nach dem ersten Satz aufgeben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.05.2025, 23:10 Uhr

© Getty Images Gegen die Qualifikantin Maya Joint musste Emma Raducanu alles in die Waagschale werfen.

Schwieriger als nominell erwartet sollte sich die Auftakthürde beim WTA-1000-Event in Rom für die Britin Emma Raducanu gestalten. Ihre Gegnerin Maya Joint, die nach ihrem Verbandswechsel von den USA inzwischen für Australien startet, spielte von Beginn an mutig mit und konnte das Tempo der US-Open-Siegerin von 2021 von Beginn an mitgehen.

Nachdem die 22-jährige Raducanu im ersten Durchgang in der entscheidenden Phase das Momentum auf ihrer Seite hatte, führte sie auch im zweiten Akt mehrmals mit Break und servierte auch zum Matchgewinn. Dennoch ließ sich die 19-jährige Qualifikantin, deren Mutter aus Deutschland stammt, nicht abschütteln und drehte den Satz im Tiebreak.

Im dritten Durchgang setzte sich aber die die Erfahrung der ehemaligen Weltranglisten-10. durch. Nach einer schnellen 5:0-Führung musste sie nach drei hintereinander abgegebenen Spielen auch in ihrem letzten Aufschlagspiel noch einmal zittern und eine Break-Chance abwehren, ehe sie mit ihrem zweiten Matchball den 7:5, 6:7 (1), 6:3-Erfolg nach 2:44 Stunden fixieren konnte. In der nächsten Runde wird die Nr. 49 im WTA-Ranking der an Nr. 21 geführten Ekaterina Alexandrova gegenüberstehen.

Bencic muss gegen Sakkari aufgeben

Nach ihrem Achtelfinaleinzug beim 1000er-Event in Madrid knüpfte die Griechin Maria Sakkari beim gleichkategorisierten Turnier in Rom an ihre in der Caja Magica gezeigten Leistungen an. Beinahe fehlerfrei bestimmte die 29-Jährige gegen Belinda Bencic mit ihrer Vorhand das Geschehen im ersten Durgang, ehe sich die Schweizer Olympiasiegerin nach 38 Minuten Spielzeit beim Seitenwechsel behandeln ließ und die Partie ohne äußerlich erkennbaren Grund aufgeben musste. Sakkari sieht sich in der nächsten Runde der an Position 32 geführten Polin Magda Linette gegenüber.

Kostyuk fegt über Eala hinweg

Weiter „on Fire“ ist die Ukrainerin Marta Kostyuk. Gegen die Philippinin Alexandra Eala legte die 22-jährige von Beginn an ein wahres Feuerwerk auf den Court und ließ ihre chancenlose Gegnerin nur im zweiten Satz bei eigenem Aufschlag einmal anschreiben, ehe sie mit ihrem zweiten Matchball den 6:0, 6:1-Endstand herstellte. In der zweiten Runde wird sich die Weltranglisten-27. mit der Neo-Australierin Daria Kasatkina messen.

Teenagerin Grant unterliegt Rusic knapp

Ein starke Talentprobe lieferte Tyra Grant in Rom. Obwohl die 17-jährige in Italien geboren wurde und dort in der Akademie von Riccardo Piatti trainierte, trat sie bislang für die US-amerikanische Heimat ihres Vaters an, ehe sie jetzt nach ihrer Rückkehr aus den Staaten nun ihr Geburtsland repräsentiert.

Gegen die kroatische Qualifikantin Antonia Rusic agierte die Wildcard-Spielerin von Beginn an auf Augenhöhe. Nach gewonnenem ersten Durchgang ließ sich die Weltranglisten-335. auch vom Satzausgleich nicht beirren und erspielte sich nach einem frühen Break eine 5:3-Führung im Entscheidungssatz, musste sich aber letztlich nach 2:39 Stunden mit zwei vergebenen Matchbällen noch ihrer 22-jährigen Gegnerin mit 6:3, 3:6, 5:7 geschlagen geben. Rusic bekommt es in der zweiten Runde mit der an Nr. 24 gesetzten Kanadierin Leylah Fernandez zu tun.

Mboko überzeugt auch auf höchster Ebene

Nach ihren fünf Titelgewinnen auf ITF-Ebene seit Saisonbeginn etabliert sich die Kanadierin Victoria Mboko auch auf WTA-Ebene. Nach erfolgreicher Qualifikation startete die 18-jährige im Hauptfeld gegen die italienische Qualifikantin Arianna Zucchini und dominierte die Partie von Beginn an. Nach 84 Minuten fixierte die Nr. 156 der Welt den 6:2, 6:3-Erfolg und fordert in der 2. Runde die an Nr. 4 gelistete US-Amerikanerin Coco Gauff.

Andreescu souverän

Eine klare Angelegenheit war für Bianca Andreescu ihre Auftakt-Partie gegen die Italienerin Federica Urgesi. Gegen die Qualifikantin bestimmte die US-Open-Siegerin von 2019 von Beginn an das Tempo und siegte nach 71 Minuten mit 6:0, 6:3. In der nächsten Runde wartet auf die Kanadierin die an Position 20 notierte Donna Vekic aus Kroatien.

