WTA Cincinnati: Coco Gauff weiter, nun wieder gegen Yastremska

Die Weltranglisten-Zweite Coco Gauff hat die dritte Runde in Cincinnati erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2025, 21:37 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

Gauff bezwang die Chinesin Xinyu Wang mit 6:3, 6:2, nach nur 1 Stunde 10 Minuten Spielzeit. Ein ergebnismäßig recht sicherer Sieg für die US-Amerikanerin, die zuletzt nicht zu sehr überzeugt hatte und auch diesmal kein Feuerwerk abbrannte und selbst von einem “rumpeligen Start” sprach.

In Wimbledon war Gauff zum Auftakt rausgeflogen, beim Turnier hatte in Montréal als Topgesetzte im Achtelfinale gegen die spätere Siegerin Victoria Mboko verloren (allerdings die Doppelkonkurrenz gewonnen).

Im Vorfeld der US Open sucht Gauff daher Siege, der erste ist drin. Ein Grund zur Sorge: Gauff produzierte acht Doppelfehler in der doch kurzen Partie, musste selbst zwei Breaks einstecken. Der Aufschlag, er bleibt damit ein Problem im Spiel der 21-Jährigen.

Gauff, in 2023 Siegerin in Cincy und später bei den US Open, trifft nun auf Dayana Yastremska und bekommt damit ihr Rückspiel für ihre Wimbledon-Niederlage.