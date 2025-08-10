WTA Cincinnati: Paolini bezwingt Sakkari, Bencic schon out

Am Sonntag haben beim WTA Masters-Turnier in Cincinnati unter anderem Jasmine Paolini und Amanda Anisimova die nächste Runde erreicht.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.08.2025, 19:36 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini steht in Cincinnati in Runde drei

Anisimova profitierte allerdings davon, dass ihre Gegnerin Leolia Jeanjean gar nicht antreten konnte. Die an Position fünf gesetzte Wimbledon-Finalistin trifft nun in Runde drei auf Anna Kalinskaya.

Sehr eng ging es wiederum im Match zwischen der an Nummer sieben gesetzten Jasmine Paolini und Maria Sakkari zu. Die Italienerin setzte sich in zwei Tiebrakes mit 7:6 (2) und 7:6 (5) durch.

Kurios: Im Tiebreak des zweiten Satzes führte Paolini schon mit 6:0, Sakkari konnte jedoch die ersten fünf Matchbälle abwehren. Als bei 5:6 aus Sicht der Griechin wieder alles in der Reihe war, beendete ausgerechnet ein Doppelfehler von Sakkari das Match.

Paolini wird in der dritten Runde auf Ashyln Krueger treffen. Die Lokalmatadorin setzte sich in ihrem Zweitrunden-Match gegen Anastasija Sevastova mit 6:4, 0:6 und 6:3 durch.

Bereits ausgeschieden ist indes Belinda Bencic. Die Schweizerin unterlag Veronika Kudermetova mit 4:6 und 6:7 (0).

Hier das Einzel-Tableau in Cincinatti