Sorge um Rafael Nadals Olympia-Teilnahme

Der zweifache Olympiasieger Rafael Nadal sagte am gestrigen Donnerstagnachmittag eine Trainingseinheit mit Alexander Zverev ab. Und Trainer Carlos Moya konnte keine endgültige Entwarnung geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.07.2024, 09:20 Uhr

Es sollten die letzten Olympischen Spiele des Tennismaestros werden, der sowohl in der Einzel- als auch zusammen mit Carlos Alcaraz als “Nadalcaraz” in der Doppel-Konkurrenz an den Start gehen wollte. Am Mittwoch absolvierten die beiden Spanier bereits das erste Training zusammen. Eine gestrige Trainingsabsage des 22-fachen Grand-Slam-Gewinners lässt die Sorge, um den dauerverletzten Nadal wieder wachsen. Ist der Start bei den Olympischen Spielen wirklich in Gefahr? Trainer Carlos Moya konnte keine Entwarnung geben. „Ich kann nicht versichern, ob Nadal spielen wird“, teilte Moya dem Radiosender Onda Cero mit. „Rafa hat einen kleinen Rückfall erlitten und da ist Ruhe das einzig Richtige“, erklärte die ehemalige Nummer Eins die Trainingsabsage an Zverev, der stattdessen mit Jan-Lennard Struff auf den Platz ging.

Nach spanischen Medienberichten soll es der linke Oberschenkel sein, der Anlass zur Beschwerde gibt. Alle weiteren Trainingseinheiten sind aber nach wie vor fest eingeplant. Am Samstag soll Nadal erstmals mit Alcaraz an den Start gehen, Sonntag wäre das erste Match in der Einzel-Konkurrenz dran.