Srdjan Djokovic: "Novak wird noch einige Grand Slams gewinnen"

Srdjan Djokovic sprach im Interview auf K1 TV über die Grand-Slam-Ambitionen seines Sohnes Novak. Dieser werde demnach jedenfalls noch einige Major-Titel gewinnen können, ist Vater Djokovic überzeugt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.12.2021, 08:09 Uhr

Srdjan Djokovic hat erneut über die Grand-Slam-Ambitionen seines Sohnes gesprochen

Obgleich das Bild des großen Geschlagenen im Endspiel der US Open 2021 jenes ist, das von Novak Djokovic von dieser Saison wohl am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, so hat der Serbe in diesem Kalenderjahr auf Grand-Slam-Niveau Beeindruckendes erreicht. Australian Open, French Open und Wimledon - mit seinen drei Major-Titeln 2021 konnte Djokovic sein Grand-Slam-Titelkonto auf 20 aufstocken. Und führt diesen Vergleich nun gemeinsam mit Rafael Nadal und Roger Federer überlegen an.

Der aktuelle Weltranglistenerste hat damit aber freilich nicht genug. Das weiß auch Vater Srdjan Djokovic, der gegenüber K1 TV erklärte: "Er wird mindestens zwei weitere Wimbledon-Titel und mehrere andere Grand Slams gewinnen. Ganz sicher. Man muss kein Experte sein, um zu sehen, dass Novak noch zwei oder drei Jahre spielen wird, das wird reichen", ist der Spielervater überzeugt.

Djokovic hat gelernt, Niederlagen zu akzeptieren

Wann der Weltranglistenerste seinen nächsten Major-Titel feiern dürfe, hänge ganz davon ab, ob der Serbe bei den Australian Open an den Start geht, ist Srdjan Djokovic überzeugt: "Was ist, wenn er am Ende doch nicht bei den Australian Open antritt? Wir werden auf Roland Garros warten müssen, bis er den 21. Grand-Slam-Titel holt", erklärte der Serbe. "Bis er zurücktritt, wird Nole noch ein paar Grand Slam Titel gewinnen, ich denke vier oder fünf."

Titel Nummer 21 ist bei den US Open 2021 also ausgeblieben. Eine keineswegs einfache Niederlage für den Branchenprimus, wie Srdjan Djokovic betont: "Das hat ihn verärgert, aber die entscheidende Niederlage war das fantastische Spiel von Medvedev. So ist das nun einmal. Meinem Sohn wurde beigebracht, dass der Sport aus Siegen und Niederlagen besteht, dass man den Sieg akzeptiert und auch die Niederlage", so Srdjan Djokovic.

Diese Attitüde hätte der Spielervater seinem Sohn die gesamte Karriere über mitgegeben, wie dieser erklärte: "Ich habe ihm während seiner gesamten Karriere gesagt, dass es nicht gut ist, wenn man schlecht spielt und gewinnt." Und die Akzeptanz auch im Moment der bitteren Niederlage? Diese hat Djokovic - obgleich mit dieser die große Chance auf den Kalender-Grand-Slam versiegte - bekanntermaßen auch im Anschluss an das US-Open-Endspiel per excellence bewiesen.