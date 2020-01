Stan Wawrinka: „Ich freue mich immer sehr, hier in Melbourne zu sein"

Der ehemalige Australian-Open-Champion Stan Wawrinka freut sich, bei den Australian Open in Melbourne zu sein und fühlt sich nach einem einwöchigen Training unter den Bedingungen in Melbourne gut. In einem Interview vor Ort sagte er: „Es ist ein weiteres Jahr und nach all den Jahren auf Tour bin ich immer wieder sehr glücklich, hier zu sein.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 14:03 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka

„Ich habe mich sehr gut vorbereitet und fühle mich hier wohl. Ich habe die ganze Woche trainiert und hoffe, dass ich einen guten Start in dieses Turnier finde. Es ist der erste Grand Slam der Saison. Es ist Sommer hier und wir kommen aus dem europäischen Winter", sagte Wawrinka.

Er führte weiter aus:„Es ist mehr oder weniger das erste Mal in der Saison, dass wir Spieler die Sonne sehen. Es gibt viele Fans hier und den gesamten Tag herrscht eine tolle Atmosphäre auf allen Plätzen. Ich habe hier meinen ersten Grand Slam gewonnen. Ich mag die Bedingungen und bin froh, wieder hier zu sein!“

Negativbilanz gegen Erstrundengegner

In seinem Auftaktmatch trifft Stan Wawrinka auf den Bosnier Damir Dzumhur, gegen den er bereits dreimal antrat und davon nur einmal gewinnen konnte. „Ich kenne Dzumhur gut, ich habe schon mehrmals gegen ihn gespielt. Er spielt meistens von der Grundlinie, bewegt sich gut und hat generell ein gutes Spiel. Ich denke, es hängt davon ab, wie ich spiele und ob ich mein Spiel durchsetzen kann. Ich hoffe, dass ich das schaffe", sagte der Schweizer in Melbourne.

Wawrinka mit gutem Start in die Saison

In seinem ersten Turnier des Jahres erreichte Wawrinka das Halbfinale des ATP Events in Doha und zeigte sich zufrieden mit seinen Fortschritten. „Es war das erste Turnier und natürlich will man sich immer verbessern. Ich hatte meine Chancen. Trotzdem war es ein guter Start ins Jahr. Ich bin glücklich über das Niveau meines Spiels und wie das Training läuft. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mein erstes Match hier in Melbourne zu bestreiten", meinte Wawrinka.

Das Match gegen Dzumhur ist als drittes am Dienstag in der Melbourne Arena angesetzt.