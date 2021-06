Stan Wawrinka nach Operation: "Vermisse die Tour"

Stan Wawrinka wird wohl nicht allzu baldig auf die ATP-Tour zurückkehren, musste sich der Schweizer doch erst kürzlich einer Operation am linken Fuß unterzogen. Das Feuer für eine Rückkehr brenne jedoch noch in ihm, versicherte der dreifache Grand-Slam-Sieger.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.06.2021, 22:15 Uhr

Er ist einer der ganz großen Abwesenden bei den Highlights auf der ATP-Tour: der Schweizer Stan Wawrinka. Drei Grand-Slam-Titel schwer ist dem 36-Jährigen stets eine Überraschung zuzutrauen, wenngleich die körperlichen Probleme stärker werden beim Veteranen. Nun zwingen ihn diese zu einer längeren Pause, musste sich der Schweizer doch erneut einem Eingriff am linken Fuß unterziehen.

Dabei hatte sich Stan Wawrinka bereits Ende März diesen Jahres einem "kleinen Eingriff" am linken Fuß unterzogen, aufgrund anhaltender Schmerzen ist die neuerliche Operation jedoch notwendig geworden. "Gleicher Ort, anderer Tag. Das ist nicht, wo ich sein will, aber ich habe trotzdem ein Lachen in meinem Gesicht", erklärte Wawrinka dazu auf Twitter in einem kurzen Video, das den bandagierten Fuß zeigt.

Stan Wawrinka brennt auf die Rückkehr

Sehr wohl ein Rückschlag für den Schweizer, jedoch einer, der schlichtweg notwendig war, um zu alter Stärke zurückzufinden, wie Stan Wawrinka in einem Livechat erklärte: "Ich vermisse die Tour, deshalb ist es auch nach der zweiten Operation am linken Fuß mein Ziel für die nächsten Monate, zurück zu kommen und in Form zu kommen", so der 36-Jährige.

"Das Leben auf Tour ist etwas ganz Besonderes, und man hat es sich schon in jungen Jahren ausgesucht", unterstrich der dreifache Grand-Slam-Sieger. Das letzte Match Wawrinkas datiert vom 9. März, als er in drei Sätzen gegen Lloyd Harris den Kürzeren zog. Wann der nächste Auftritt des Powerspielers stattfinden soll, ist zurzeit noch unklar.