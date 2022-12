Stefanos Tsitsipas zu Nick Kyrgios: "Hoffe, er genießt den Urlaub"

Stefanos Tsitsipas hat im Zuge der Pressekonferenz vor dem United Cup für eine interessante Spitze in Richtung Nick Kyrgios gesorgt, nachdem dieser kurzfristig seinen Start beim Mixed-Event abgesagt hatte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.12.2022, 08:58 Uhr

Eine schwer zu verstehende Beziehung: Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios

Es ist nicht einfach, aus der Beziehung zwischen Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas schlau zu werden. Machte das Aufeinandertreffen in Wimbledon - in dem Tsitsipas etwa etliche Male voll auf den Kontrahenten Kyrgios zog, während dieser vehement die Disqualifikation seines griechischen Gegenübers forderte - noch den Eindruck, als würden die beiden alles andere als einander wohlgesonnen sein, so sah man das Duo in der Saisonvorbereitung Seite an Seite im Paarlauf an den Start gehen.

Dementsprechend schwierig ist es auch, die Worte Tsitsipas' zu deuten, die dieser am Media Day vor dem United Cup für die kurzfristige und mindestens ebenso überraschende Absage von Kyrgios für den neu ins Leben gerufenen Mixed-Wettbewerb parat hatte: "Ich sehe es als keine Überraschung. Ich hoffe, er genießt seinen Urlaub", sagte der Grieche. Eine nicht unwesentliche Spitze in Richtung des Australiers, der bereits für den Davis Cup kurzfristig abgesagt hatte.

Kyrgios spricht von Vorsichtsmaßnahme

Kyrgios selbst ließ durch sein Team ausrichten, aufgrund einer Knöchelverletzung eine Vorsichtsmaßnahme setzen zu müssen, um in bestmöglicher Verfassung an den Australian Open teilnehmen zu müssen. Gleichzeitig steht der 27-Jährige in Kritik, sehr wohl an den umstrittenen (und gleichwohl hochdotierten) Schaukämpfen in den Arabischen Emiraten teilgenommen zu haben. Die der Mann aus Canberra auch sehr offensiv mit dem attraktiven Paycheck für sein Antreten rechtfertigte.

Bei den Australian Open jedenfalls wagt Kyrgios, der sich mit starken Leistungen in der Vorsaison mehr und mehr in den Kreis der Top-Titelaspiranten auf Grand-Slam-Niveau spielte und in Wimbledon das Endspiel erreichte, einen weiteren Anlauf nach dem Debüt-Titel auf Major-Niveau. Mit Carlos Alcaraz, Rafael Nadal und natürlich Seriensieger Novak Djokovic ist die Konkurrenz jedoch eine äußerst namhafte. Im Zentrum steht für den Australier derzeit aber ohnedies, rechtzeitig fit zu werden. Je nachdem natürlich, wie schwerwiegend die Verletzung wirklich ist.