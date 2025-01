Struff stellt sich komplett neu auf - Trennung auch von Netuschil

Jan-Lennard Struff stellt sein Trainerteam komplett neu auf: Nachdem die Zusammenarbeit mit Carsten Arriens beendet wurde, hat sich Struff nun auch von Marvin Netuschil getrennt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2024, 10:59 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Marvin Netuschil in der Box von Jan-Lennard Struff in HalleWestfalen 2023

Jan-Lennard Struff hätte in seiner Box Feuer und Eis sitzen haben können. Nun haben sich Carsten Arriens, der ruhige Langzeit-Coach des deutschen Davis-Cup-Spielers, und Marvin Netuschil, der südländisches Temperament mit auf die Tribüne gebracht hat, die Betreuung von Struff während der letzten Jahre aufgeteilt. Einmal der, dann wieder der andere. Und ab der Saison 2025 wird nun keiner der beiden die deutsche Nummer zwei nach vorne pushen.

Dass sich Struff von Carsten Arriens trennt, ist ja schon seit ein paar Monaten bekannt. Nun geht auch die Zusammenarbeit mit Marvin Netuschil zu Ende, wie Struff in den sozialen Medien bekannt gab. Erhalten wird ihm sein treuester Begleiter bleiben: Physio Uwe Liedtke.

Der einiges zu tun hat: Denn Jan-Lennard Struff, mittlerweile 34 Jahre alt und in den ATP-Charts aktuell an Position 42 notiert, hatte nicht nur in der abgelaufenen Saison immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Andererseits gelang ihm 2024 auch der größte Erfolg seiner Karriere: der erste Turniersieg überhaupt in München.