Tatjana Maria: Tochter Charlotte spielt für Frankreich

Wie Tatjana Maria nach ihrem Aus bei den US Open bekanntgab, wird ihre Tochter Charlotte für Frankreich spielen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 10:27 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria verlor bei den US Open in Runde zwei

Charlotte Maria will eines Tages in die Fußstapfen ihrer Mama Tatjana treten und bei Grand-Slam-Turnieren aufschlagen - dann wird das zehn Jahre alte Talent aber nicht für Deutschland auflaufen. "Sie wird für Frankreich spielen", gab Tatjana Maria am Mittwochabend (Ortszeit) nach ihrem Zweitrundenaus bei den US Open in New York bekannt.

Die Nation konnte sich Charlotte, die regelmäßig mit ihrer Mutter trainiert, quasi aussuchen. Tatjana Maria ist Deutsche, ihr Mann Charles Edouard Maria Franzose, geboren ist Charlotte in den USA. Die Familie hat ihren Hauptwohnsitz in Florida. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) geht im Werben um das Talent leer aus. "Wir haben mit allen Verbänden gesprochen, auch mit dem DTB. Wir wollten, dass Charlotte von Anfang an unterstützt wird. Und Frankreich ist das einzige Land, wo das wirklich so möglich ist, wie wir uns das vorstellen, vor allem langfristig", sagte Tatjana Maria.

Maria selbst steuert mit 37 auf den Spätherbst ihrer Karriere zu, gerne würde sie aber nochmal mit - oder gegen - ihre Tochter spielen. "Es wäre ein Traum, mal gegen Charlotte anzutreten. Auf alle Fälle aber wollen wir auf der Tour Doppel zusammen spielen", sagte sie.