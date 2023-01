Taylor Fritz - „Glaube nicht, dass Leute Verletzungen vortäuschen“

Taylor Fritz, die US-amerikanischer Nummer eins, hat sich in einem langen Thread bei Twitter über die Verletzungsproblematik auf der ATP-Tour geäußert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.01.2023, 19:12 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz bei den Australian Open 2023

Die Australian Open 2023 sind für Taylor Fritz deutlich kürzer verlaufen als nach den starken Vorstellungen beim United Cup eigentlich erhofft. Schon in Runde zwei war gegen Alexei Popyrin Schluss, für Fritz sind andere US-Amerikaner in die Bresche gesprungen. Bei Twitter hat der 25-Jährige, der sich in On-Court-Interviews in der Regel eher wortkarg gibt, ein paar Gedanken zur Verletzungsproblematik auf der ATP-Tour formuliert. Auch angesichts der Probleme, die Novak Djokovic in Melbourne mit sich herumschleppt.

„80 Prozent der Spieler haben immer irgendwelche Probleme (die Schwere ist unterschiedlich), aber eigentlich bei jedem ist immer was“, schreibt Fritz. „Die Medien konzentrieren sich halt zumeist auf die Topspieler, wodurch deren Probleme mehr Aufmerksamkeit bekommen.“

Fritz nennt keine Namen

Fritz selbst hatte auf dem Weg zu seinem größten Karriere-Erfolg vergangenes Jahr in Indian Wells ebenfalls kleinere Wehwehchen, wie es in der Netflix-Doku „Break Point“ ausführlich dokumentiert ist. Selbiges galt auch für Finalgegner Rafael Nadal.

„Manche Spieler reden einfach mehr über ihre Verletzungen als andere“, so Fritz weiter. „Ich glaube nicht, dass Leute Verletzungen vortäuschen. Was ich glaube ist, dass Spieler ihre Verletzungen manchmal etwas dramatischer darstellen, um etwas Druck von sich zu nehmen.“ Damit habe er kein Problem. Jeder solle tun, was ihm helfe.

Namen wollte Taylor Fritz explizit keine nennen. Er halte das übrigens nicht für unfair. „Und bevor Ihr Euch aufregt: Ich spreche nicht über irgend jemand im Speziellen.“

