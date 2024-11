Taylor Fritz packt Tennisracket gegen Einbrecher aus!

Taylor Fritz und seine Freundin Morgan Riddle sind in London beinahe Opfer eines Einbruchs geworden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 07:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Ein Mann und sein Tennisschläger kämpfen gegen das Unrecht: So geschehen vor wenigen Tagen in London.

Dorthin hatte es Taylor Fritz und Freundin Morgan Riddle für einen Kurzurlaub verschlagen. Mit Erholung war es aber nichts. Fritz und Riddle hatten ein Airbnb gemietet und wurden wach, als nachts um 4 Uhr jemand versuchte, den Türcode zu knacken und einzubrechen.

Das zweite Schloss in der Wohnung sei abmontiert gewesen, und Fritz habe sich das Nächstbeste geschnappt, um sich und Riddle zu verteidigen: einen Tennisschläger! “Von allen möglichen Waffen in diesem Haus greift dieser Mann zu einem Tennisracket!", schrieb Riddle auf Instagram, wo sie die Geschehnisse veröffentlichte.

Und heftig gegen Airbnb wetterte. “Airbnb ist SO unsicher. Sie werden in vielen Städten absichtlich angegriffen. Häuser sind schön für längere Aufenthalte, aber bitte bleib in einem Hotel, vor allem, wenn du allein oder nur mit Frauen reist... Ich habe mir geschworen, nach meinen früheren Erfahrungen nie wieder in einem Airbnb zu übernachten und habe meine Lektion offensichtlich nicht gelernt”, schrieb sie.

Und postete Fotos von Fritz in Lauerstellung - mit seinem Schläger.

Nachdem die Notrufnummer 999 gerufen habe sei Fritz abgelenkt gewesen, einen Moskito zu töten, erklärte sie weiter. Und drohte: “Soll es noch ein Einbrecher wagen, sich mit ihm anzulegen.”

Taylor Fritz in Turin bei ATP Finals im Einsatz

Fritz und Riddle scheint indes nichts passiert zu sein. Und der US-Amerikaner kann dieser Tage wieder regulär zum Racket greifen. Denn für Fritz geht es in einer Woche in Turin bei den ATP Finals noch mal um einen großen Abschluss eines guten Tennisjahres - in dem er es bei den US Open erstmals in ein Grand-Slam-Endspiel geschafft hatte.

Man kann ziemlich sicher sein: In Turin werden Fritz und Riddle in einem angemessenen Hotel mit Türschloss nächtigen.