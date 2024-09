Taylor Fritz und Matteo Berrettini stehen auch „off-court“ ihren Mann

Auf dem Tennis-Court zählen Taylor Fritz und Matteo Berrettini zu den absoluten Top-Könnern der Welt. Auch auf dem Laufsteg in der Mailänder Fashion Week machten die beiden eine hervorragende Figur.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.09.2024, 19:53 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz und Matteo Berrettini machten bei der Fashion Week in Mailand ebenfalls eine gute Figur.

In der Mode-Welt sind erfolgreiche Sportler:innen gerne als Models genommen, schließlich wird der aktuelle Fashion Month auch oft als „Olympiade der Mode“ bezeichnet. Und so ließ sich die Edelmarke „Boss“ nicht lumpen, und geizte anlässlich der Fashion-Week in Mailand nicht mit großen Namen des Sports. Schon in der ersten Reihe platzierte sich mit David Beckham eine absolute Stil-Ikone des Fussballs.

Auf dem rundherum bewachsenen Laufsteg kamen dann die beiden Tennis-Top-Stars Taylor Fritz und Matteo Berrettini “in Style” unter dem Motto „get out of the office“ zum Vorschein. So durfte beim modisch gekleideten Italiener auch der Tennis-Schläger im edlen Rucksack nicht fehlen.

Auch wenn Fritz und Berrettini auf dem Court noch auf die absolute Krönung in Form eines Grand-Slam-Titels warten, sind sie in Sachen Mode schon auf dem Olymp angekommen.