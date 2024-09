ATP Weltrangliste: Zverev die Nummer zwei, Fritz wieder Top10

Nach den US Open sortiert sich das ATP-Ranking neu. An der Spitze gehören Alexander Zverev und Taylor Fritz zu den großen Gewinnern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2024, 10:23 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in dieser Woche die Nummer zwei hinter Jannik Sinner.

Seit heute ist Alexander Zverev wieder der zweitbeste Tennisspieler der Welt. Zumindest wenn man die ATP Weltrangliste dafür als Messwert nimmt. Bereits vor zwei Jahren stand der gebürtige Hamburger auf diesem Rang., der zwei Plätze gut macht und sowohl Carlos Alcaraz als auch den neuen Viertplatzierten Novak Djokovic überholt.

Den größten Sprung in den vorderen Regionen der Rangliste machen Taylor Fritz (fünf Plätze auf Rang 7) und Us-Open-Halbfinalist Jack Draper, der sich ebenfalls um fünf Plätze auf Rang 20 schiebt und damit ein neues Karrierehoch feiert. Frances Tiafoe steht nach dem Halbfinalaus in New York nun vier Plätze besser auf Rang 16.

Wenig Bewegung bei Struff, Ofner und co.

Aus deutscher Sicht komplettieren Jan-Lennard Struff (Rang 38/ minus 3 Plätze), Dominik Köpfer (81/+2), Daniel Altmaier (84/+5) und Yannick Hanfmann (+/-0) die Top100. Der bis Jahresende ausfallende Sebastian Ofner belegt in dieser Woche als einziger Top100-Spieler seines Landes den 59. Rang.

Die größten Sprünge innerhalb der Top100 gelingen nach den US Open David Goffin, der nach seinem Drittrundenaus um 14 Plätze auf Rang 64 klettert, sowie Francisco Comesana, den es mit einem Sprung von 17 Plätzen zurück unter die 100 besten Spieler auf Rang 91 spült. Auch der Argentinier unterlag in Runde drei dem späteren Finalisten Taylor Fritz.

