ATP Masters Toronto: Gesetzt! Cameron Norrie profitiert von Absagen

Cameron Norrie hat sich in den letzten Wochen im ATP-Ranking wieder deutlich nach vorne gearbeitet. In Toronto darf sich der Brite auf Grund zahlreicher Absagen über eine Setzung freuen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.07.2025, 19:28 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie knüpft nach und nach wieder an seine Bestleistungen an.

Im Frühjahr hatte es Cameron Norrie nicht einfach. Fehlende Ergebnisse warfen den Briten im Ranking bis auf Rang 91 zurück. Nach einer Verletzungspause im vergangenen Sommer fand sich der ehemals achte der Weltrangliste schnell wieder auf der Tour ein, musste zu Beginn des Jahres jedoch ein leistungsloch überwinden.

Dies hat Norrie spätestens mit dem Achtelfinale bei den French Open und dem Viertelfinaleinzug in Wimbledon überwunden. Folgerichtig ging es im Ranking wieder nach oben. Zur Belohnung ist der fünfmalige Toursieger in der kommenden Woche beim ATP Masters in Toronto gesetzt. Zu verdanken hat das die britische Nummer zwei hinter Jack Draper auch den zahlreichen Absagen der Topstars beim Event in Kanada.

Sinner, Alcaraz, Djokovic mit Absagen

Für Norrie in doppelter Hinsicht eine Chance, um weiterhin Plätze im Ranking gutzumachen. Die Setzung im Draw vermeidet potenziell starke Gegner in der ersten Runde des 96 Spieler umfassenden Hauptfeldes. Die Absagen von Sinner, Alcaraz, Landsmann Draper oder auch Novak Djokovic erhöhen zudem die Möglichkeit für einen tiefen Run in Nordamerika.

Cameron Norrie stand in seiner Hochphase für eine verlässliche Konstanz, gepaart mit einer klinisch sauberen Spielweise. Oftmals musste sich der 29-Jährige daher dem Vorwurf stellen, dass seine Matches oftmals langweilig seien. Es dürfte Cameron Norrie egal, sofern sich der Erfolg nun auch weiterhin wieder einstellt.