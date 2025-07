Quali bei den US Open sicher: Justin Engel bleibt locker

Justin Engel scheiterte bei den Generali Open in Kitzbühel in der ersten Runde. Trotzdem bleibt der Jungprofi entspannt und darf sich in den kommenden Wochen auf ein neues Highlight freuen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 21:25 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel wird erstmals bei einer Grand-Slam-Quali aufschlagen.

„Es hat total Spaß gemacht“, sagte Justin Engel dem Sender Sky Sport im Interview nach seiner Niederlage gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild bei den Generali Open in Kitzbühel. Der 17-Jährige unterstreicht damit die Leichtigkeit, mit der der Teenager in die Matches geht. Eine positive Eigenschaft des Nürnbergers, der durch die bereits hohen Erwartungen der Öffentlichkeit keinen zu großen Druck zu spüren scheint.

Es wäre auch vermessen, von einem 17-Jährigen große Wunderdinge zu erwarteten. Viel mehr sei nochmal klargestellt, dass der aktuell 208. Platz schon eine herausragende Leistung in diesem Alter ist.

Engel wird erstmals in der Quali der US Open aufschlagen

Im August wird Justin Engel im Rahmen der US Open erstmals bei einer Qualifikation zu einem Grand Slam aufschlagen. Meldeschluss ist der kommende Montag. Mit den Leistungen der vergangenen Wochen ist die Teilnahme sicher. Der Lohn für konstante Leistungen auf der Challenger Tour und die ersten Siege auf der größeren ATP Tour. Zur optimalen Vorbereitung wird der deutsche Shootingstar daher auch frühzeitig auf den Hardcourt wechseln.

Nach dem Challenger in der kommenden Woche in Hagen, das auf Sand ausgetragen wird, geht es statt zum nächsten deutschen Challenger in Bonn lieber zum Hardcourtturnier im polnischen Grodzisk Mazowiecki. Dort soll der Feinschliff erfolgen für eine erfolgreiche Premiere in New York. Coach Philipp Kohlschreiber wird seinen Schützling dabei begleiten, um die nächsten Schritte der Karriereleiter schnell zu erklimmen.