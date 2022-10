Teenager Max Rehberg und Marko Topo mit Wildcards ins Hauptfeld des Hamburg Ladies & Gents Cup

Die beiden bestplatzierten Teenager im deutschen Herrentennis - Marko Topo und Max Rehberg – erhalten zwei der begehrten Wild-Cards für das Hauptfeld des Herrenwettbewerbs beim Hamburg Ladies & Gents Cup (16. bis 23. Oktober).

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 11:21 Uhr

© Florian Heer Max Rehberg

Der 19-jährige Topo rangiert auf Platz 463 der ATP-Weltrangliste und hat in dieser Saison bereits beim ATP-Challenger-Turnier im polnischen Grodzisk das Viertelfinale erreicht. Für den Bayern Topo wird es die zweite Reise in die Hansestadt in dieser Saison sein. Bei den Hamburg European Open am Rothenbaum im Juli konnte der gebürtige Gräfelfinger sich nach Siegen über Stefano Travaglia aus Italien und dem Deutschen Rudolf Molleker für das Hauptfeld qualifizieren, unterlag aber schließlich dem formstarken Slowaken Alex Molcan in zwei Sätzen.

Rehberg mit Rückenwind nach Hamburg

Auch Rehberg, der wie Topo am 13. September 2003 geboren wurde, wird erneut die Reise von Süddeutschland in den hohen Norden antreten. Der Münchner verlor nach einer starken Vorstellung gegen Jozef Kovalik aus der Slowakei seine Erstrundenpartie beim ATP-500-Event im Sommer knapp in drei Sätzen. Rehberg befindet sich zurzeit jedoch in herausragender Form und konnte im französischen Forbach vor zwei Wochen seinen ersten Turniererfolg im Profizirkus feiern. In dieser Woche ist die Nummer 596 der Weltrangliste noch erfolgreich beim ATP-Challenger in Ismaning am Start, freut sich aber bereits auf den im Anschluss stattfindenden Hamburg Ladies & Gents Cup.

„Diesen zweiwöchigen Challenger-Swing in Deutschland zu haben ist superwichtig für uns junge Spieler“, sagt Rehberg. „Es gibt hier nicht so viele Turniere auf dieser Ebene und eine Wild-Card hilft uns dabei Matcherfahrungen auf höchstem Level zu sammeln. Das ist eine sehr gute Sache.“

In Ismaning ist Rehberg in diesen Tagen auf einem sehr schnellen Teppichbelag unterwegs und bereits erneut bis ins Halbfinale gestürmt. „In Hamburg werden die Plätze langsamer sein,“ weiß der Jungstar, gibt sich aber zuversichtlich mit den veränderten Bedingungen in Horn zurechtzukommen. „Da werde ich mich schon drauf einstellen“, so Rehberg.

Angeführt wird die Meldeliste bei den Herren von Gregoire Barrere aus Frankreich. Die Nummer 119 der Weltrangliste wird beim Hamburg Ladies & Gents auf die Jagd nach seinem fünften Karrieretitel auf der ATP-Challenger-Tour gehen.

Lokalmatadorinnen im Damenturnier

Die Wildcards für die Damenkonkurrenz wurden bereits am Donnerstag bekanntgegeben. Die Lokalmatadorinnen Noma Noha Akugue und Ella Seidel werden dabei zusammen mit Mara Guth aus Usingen und Joëlle Steur aus Rotenburg im Hauptfeld aufschlagen

Die Wildcards für das Qualifikationsturnier gehen an die Nachwuchstalente Carolina Kuhl, Julia Stusek, Tessa Johanna Brockmann und Anna-Marie Weißheim.

Kostenloser Eintritt an allen Turniertagen

Der Hamburg Ladies & Gents Cup umfasst ein ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 80 für die Männer (Preisgeld: 45.730 Euro) sowie ein ITF-World-Tennis-Tour-W60-Event für die Frauen, das mit 60.000 US-Dollar (umgerechnet rund 61.400 Euro) dotiert ist. Das „Combined Event“ wird insbesondere von der Stadt Hamburg (Active City), der Regionalliga Nord-Ost, der Herrenprofitennisorganisation ATP und dem DTB unterstützt. Die gesamten Meldelisten sind HIER abrufbar.

Der Eintritt für Zuschauer*innen ist an allen Turniertagen kostenlos. Veranstaltungsort ist die Halle des Hamburger Tennis-Verbandes (Bei den Tennisplätzen 77, 22119 Hamburg).