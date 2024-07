Tennis bei Olympia 2024 in Paris: Alle Infos, TV, Livestream, Auslosung, Favoriten

Am Samstag beginnen die Spiele des Hauptfeldes bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Hier findet Ihr alle Infos zur großen Tennissause in Roland-Garros.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2024, 13:47 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz geht als Goldfavorit in die Olympischen Spiele 2024

Wer spielt, wer fehlt in Paris 2024?

Bei den Männern hat eigentlich die gesamte Weltspitze für die Olympischen Spiele genannt. Wenige Tage vor Beginn der Wettkämpfe musste dann aber Jannik Sinner aufgrund einer kranheit zurückziehen. Und ein paar Stunden später gab auch Holger Rune seinen Verzicht bekannt. Ansonsten haben nur wenige Spieler - wie etwa Ben Shelton - freiwillig auf Olympia verzichtet.

Bei den Frauen trifft dies auf Aryna Sabalenka, Ons Jabeur oder auch Madison Keys zu. Und aus anderen Gründen kann die Goldmedaillen-Gewinnerin von 202o in Tokio nicht an den Start gehen: Belinda Bencic befindet sich nämlich gerade in einer Babypause.

Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern ist hier an erster Stelle Carlos Alcaraz zu nennen. Der Spanier hat vor wenigen Wochen in Roland Garros den Titel geholt, danach auch noch in Wimbledon gewonnen. Aber auch Alexander Zverev kommt mit viel Selbstvertrauen nach Roland-Garros. Wie gut Novak Djokovic schon wieder mit dem Sand zurecht kommt, wird sich zeigen. Außenseiterchancen darf man sicherlich Casper Ruud zugestehen.

Bei den Frauen führt wohl kein Weg an Iga Swiatek vorbei. Die erste Herausforderin könnte jene Frau sein, gegen die Swiatek auch das Endspiel der French Open 2024 gewonnen hat: Jasmine Paolini aus Italien. Sollten die Bedingungen heiß und also schnell sein, wird auch Elena Rybakina ein Wort um die Vergabe der Medaillen mitreden. Und vielleicht auch die Fahnenträgerin der USA, Coco Gauff.

Er überträgt Tennis bei Olympia im TV und Livestream?

Eurosport und die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen die Olympischen Sommerspiele aus Paris 2024. Die besten Chancen, die frühen Tennisrunden im Livestream mitzuerleben, gibt es wohl bei Discovery Plus.

Nach welchem Modus wird gespielt?

Die Einzel-Felder haben jeweils 64 Startplätze, im Doppel sind es 32, im Mixed 16. Im Einzel wird Best-of-Three mit drei “normalen” Sätzen gespielt, in den Doppel-Wettbewerben ersetzt ein Match-Tiebreak den dritten Satz.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung hat planmäßig folgende Viertelfinalpartien ergeben ...

Männer:

Novak Djokovic (SRB/1) Stefanos Tsitsipas (GRE/8) Alexander Zverev (GER/3) Taylor Fritz (USA/7) Daniil Medvedev (RUS/4) Casper Ruud (6) Carlos Alcaraz (ESP/2) Alex de Minaur (AUS/5)

Frauen:

Iga Swiatek (POL/1) Danielle Collins (USA/8) Elena Rybakina (KAZ/3) Qinwen Zheng (CHN/7) Jasmine Paolini (ITA/4) Jessica Pegula (USA/6) Coco Gauff (USA/2) Maria Sakkari (GRE/5)