tennisnet-Podcast: Djokovic in der Wartschleife - selbst schuld?

Wie konnte es zum derzeitigen Debakel um Novak Djokovic in Melbourne kommen? In der aktuellen Ausgabe von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast" diskutieren Kitzbühel-Turnierdirektor Alexander Antonitsch, Jörg Allmeroth und Fritz Hutter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2022, 18:53 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Die Nummer eins der Welt sitzt in Melbourne fest und muss darauf hoffen, dass er am Montag die Genehmigung erhält, um an den Australian Open 2022 teilnehmen zu können. Wie viel Schuld trägt Novak Djokovic an dieser Siatuation? Welche Rolle spielt Tennis Australia? Und: Wie wird sich die Angelegenheit auf die Akzeptanz von Djokovic bei den übrigen Spielern auswirken?

Alex Antonitsch, Turnierdirektor der Generali Open in Kitzbühel, diskutiert mit Jörg Allmeroth (tennisnet) und dem Chefredakteurs des legendären SPORTMAGAZIN, Fritz Hutter.

Einfach auf PLAY klicken und reinhören.