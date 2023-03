Thiem sieht Djokovic bei Grand Slams in Favoritenrolle - mit einer Ausnahme

Insbesondere bei Grand-Slam-Turnieren stellte Novak Djokovic in der jüngsten Vergangenheit seine Extraklasse unter Beweis. Für Dominic Thiem ist der Serbe daher auch bei den kommenden Major-Events der logische Favorit. Mit einer Ausnahme.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 20:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem feierte gegen Novak Djokovic bereits fünf Siege

Novak Djokovic hat noch lange nicht genug. Obwohl der 35-Jährige bei den diesjährigen Australian Open in der ewigen Grand-Slam-Bestenliste mit Rafael Nadal gleichzog und nun auch bei 22 Major-Trophäen hält, denkt der Serbe noch lange nicht an einen Abschied vom Tennissport. Denn Djokovic verfolgt ein Ziel: als bester Spieler aller Zeiten in die Annalen einzugehen.

Schenkt man den Worten von Dominic Thiem Glauben, so scheint dieses Unterfangen ein durchaus erfolgreiches werden zu können. Wie der Österreicher im Rahmen des Eurosport-Podcasts "Ruud Talk" mit Barbara Schett und Casper Ruud erklärte, sei Djokovic nach wie vor "ganz klar derjenige, den es zu schlagen gilt". Insbesondere bei Grand-Slam-Turnieren.

Nadals Sonderstellung in Paris

Eine Ausnahme nannte Thiem allerdings. "Das einzige Turnier, bei dem es anders ist, ist Roland Garros. Wenn Rafael (Nadal, Anm.) in Frankreich fit ist, dann ist er derjenige, den es zu schlagen gilt. Er hat dort 14-mal gewonnen, das ist verrückt", meinte der 29-Jährige, der dem Spanier bei den French Open bereits selbst viermal gegenüberstand. Und dabei lediglich einen Satz gewinnen konnte.

In dieser Saison hätte Thiem nichts gegen einen "letzten großen Showdown" zwischen Djokovic und Nadal einzuwenden. Denn auch dem Niederösterreicher ist bewusst: Allzu lange wird es die Duelle der beiden Ausnahmekönner nicht mehr zu sehen geben, nagt doch insbesondere am 36-jährigen Nadal der Zahn der Zeit.

Thiem: "Das macht das Ganze sehr spannend"

Zudem seien die Generationen nach Djokovic und Nadal laut Thiem für den endgültigen Durchbruch bereit. "Ich habe das Gefühl, dass es einige Spieler gibt, die Djokovic und Nadal schlagen können", meinte der US-Open-Sieger von 2020 und nannte dabei Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev als größte Konkurrenten.

"Es gibt also vier, fünf Jungs, die jeden schlagen können. Das macht das Ganze sehr spannend", ergänzte Thiem. An Djokovics Sonderstellung ändere das jedoch nichts: "Aber wenn man Novaks Auftritte bei den Australian Open gesehen hat, dann ist klar, dass er sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open der Favorit ist."