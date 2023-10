Tiley bestätigt Nadal-Rückkehr zu den Australian Open 2024

Knapp drei Monate vor den Australian Open zeichnet sich ein großes Rückkehr-Festival beim ersten Major der neuen Saison ab. Neben drei ehemaligen Siegerinnen bei den Damen verkündete Turnierdirektor Craig Tiley auch den Start des momentan pausierenden Rafael Nadal.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 11:06 Uhr

© Getty Images Craig Tiley erwartet den zweifachen Australian Open-Champion Rafael Nadal zurück.

In bester Laune trat Craig Tiley in der Sendung „Today“ auf Channel 9 auf, schließlich hatte der Turnierdirektor der Australian Open die Rückkehr von vier ehemaligen Champions zu verkünden, die aus erklärbaren Gründen länger dem Turniertennis fernblieben.

Als große Überraschung kündigte der 61-jährige das Comeback von Rafael Nadal im Melbourne Park an. Der 22-fache Grand-Slam-Champion trat letztmals auf der Tour bei den diesjährigen Australian Open an und kommunizierte während der Reha nach einer arthroskopischen Operation am verletzten linken Hüftbeuger, dass die Saison 2024 wohl seine letzte sein werde. Das Rückkehr des 37-jährigen soll nun im Januar „down under“ stattfinden: „Wir können hier exklusiv verraten, dass Rafa zurück sein wird. Er war die meiste Zeit des Jahres weg und als ich in den letzten Tagen mit ihm sprach, bestätigte er, dass er zurückkommen wird, worüber wir uns wirklich freuen“, so Tiley.

Drei ehemalige Championessen zurück nach Babypause

Schon seit längerem steht fest, dass mit Naomi Osaka, Caroline Wozniacki und Angelique Kerber drei ehemalige Titelträgerinnen nach unterschiedlich langen Babypausen beim ersten Major der neuen Saison antreten werden. Voller Vorfreude kommentierte Tiley: „Wir freuen uns, die großartigen Champions Naomi, Angie und Caroline wieder bei uns begrüßen zu dürfen, die die Australian Open zum Leuchten gebracht und die Fans mit ihrer Athletik, Belastbarkeit und ihrem Sportsgeist beeindruckt haben. Wir werden sie und ihre Familien mit offenen Armen zurück in Melbourne willkommen heißen und können es kaum erwarten zu sehen, was ihr nächstes Kapitel bringt.

Kyrgios plant ebenfalls Comeback

Auch wenn es im Einzel noch nicht zum ganz großen Wurf mit einem Major-Titel gereicht hat, kam Nick Kyrgios 2022 immerhin in den Genuss, an der Seite seines Kumpels Thanasi Kokkinakis die Doppel-Trophäe in Melbourne gen Himmel zu recken. Auf den exzentrischen Australier möchte Tiley nur ungern verzichten: „Auch Nick tut sein Möglichstes, um wieder in Bestform zu kommen und plant seine Rückkehr auf den Platz. Wir wissen, wie viel ihm die Teilnahme an den Australian Open bedeutet, und er bringt immer Aufregung und Leidenschaft mit. Seine erstaunliche Art von Tennis und Showmanier verleihen dem Turnier immer etwas ganz Besonderes.