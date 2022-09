Tolle Geste: Roger Federer mit Videobotschaft an Serena Williams

Roger Federer hat sich mit einer Videobotschaft über die sozialen Medien an Serena Williams gewandt. Und der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin darin nichts als Respekt gezollt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 13:30 Uhr

Roger Federer hat sich mit einem Video an Serena Williams gewandt

Die Liste an Gratulanten, an Huldigern, an Experten, die die Leistungen von Serena Williams würdigen, sie war in den letzten Tagen eine äußerst lange. Michelle Obama, Lewis Hamilton, Billie Jean King und, und, und. Serena Williams hat dem Tennissport in den vergangenen Jahrzehnten ihren Stempel aufgedrückt wie kaum eine Dame zuvor, die US-Amerikanerin hat bleibenden Eindruck hinterlassen.

Auch bei Roger Federer, der sich anlässlich des wohl letzten Matches der Grande Dame des Damen-Tennissports über die sozialen Medien mit einer Videobotschaft an Williams wandte: "Ich möchte dir zu deiner unglaublichen Karriere gratulieren. Du weißt, was du erreicht hast und ich weiß es auch. Es ist einfach unglaublich. Ich weiß aber auch, dass du diesen Sport mit gemischten Gefühlen verlässt. Dieser Sport, der dir alles und mehr gegeben hat", erklärte der Schweizer.

Federer mit nichts als Respekt

"Ich wünsche dir nur das Beste mit deiner Familie, nur das Beste an deine Fans, die dich bestimmt sehr vermissen werden und ich bin einer von ihnen", so der 20-fache Major-Champion aus der Schweiz. Auch, wenn der Abschied für die US-Amerikanerin gewiss kein einfacher sein wird, ist Federer überzeugt, dass die Zukunft für die umtriebige US-Amerikanerin nur Gutes bereithalten werde.

Er selbst, Federer, habe frühe Erinnerungen an Williams, die Überfliegerin: "Ich erinnere mich an 1999, bei den US Open, als du gegen Martina Hingis gespielt hast. Ich bin lange aufgeblieben, um dir zuzusehen. Das war der Beginn deiner unglaublichen Karriere. Ich bin mir sicher, die Zukunft wird wunderbar für dich sein"; so Federer. "Du hast all meinen Respekt und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Pass auf dich auf, Serena."