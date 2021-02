Top-Quoten im australischen TV für Dominic Thiem gegen Nick Kyrgios

Dass Fans wegen der Pandemie viel Zeit vor dem TV-Schirm verbringen, hat sich auch bei den Tennis Australian-Open positiv für die Fernsehanstalten ausgewirkt. Hinsichtlich nationaler Berichterstattung hat Turnier-Broadcaster "Nine" verkündet, dass bis zum Finalwochenende das Drittenrundenmatch von Dominic Thiem gegen den Australier Nick Kyrgios das bisher meistgesehene Nicht-News-Programm 2021 gewesen ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2021, 17:42 Uhr

In der Spitze schauten das Match 1,8 Millionen Zuseher, der Durchschnitt lag bei 1,27 Millionen.

Thiem setzte sich nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 durch. Im Achtelfinale scheiterte er dann überraschend klar an Grigor Dimitrov in drei Sätzen.

Der US-Open-Sieger greift im März in Doha und Dubai wieder ins Geschehen ein. Bei beiden Turnieren ist er vorerst topgesetzt.

Kyrgios sagte ein Antreten beim ATP-250-Turnier in Montpellier ab. Er hat für das Event in Doha genannt, liegt vorerst aber außerhalb des Hauptfeldes und muss auf Absagen hoffen - oder in die Qualifikation.