Überblick: Hier starten die derzeitigen Top 10 in die Saison 2026

Während einige Stars bereits beim United Cup (ab 2. Januar) in das Geschehehen eingreifen werden und andere in der zweiten Woche in Adelaide und Auckland am Start sind, bestreiten die beiden Topstars der Tennis-Welt vor den Australian Open nur Exhibitions. Hier ein Überblick, welche der derzeitigen Top-10-Spieler wann und wo in die Saison starten.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 01.01.2026, 22:00 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic startet seine Saison in Adelaide.

1. Carlos Alcaraz - Südkorea (10. Januar)

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz wird vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres kein offizielles Turnier spielen.

Allerdings wird er am 10. Januar, nur acht Tage vor Beginn der Australian Open, in einem hochkarätigen Showkampf in Incheon, Südkorea, auftreten.

2. Jannik Sinner - Südkorea (10. Januar)

Alcaraz' Gegner bei dem Showkampf ist niemand Geringerer als Dauerrivale Jannik Sinner. Der Südtiroler wird ebenfalls vor den Australian Open kein offizielles Turnier bestreiten.

3. Alexander Zverev – United Cup (Sydney) (ab 2. Januar)

Alexander Zverev wird auch dieses Jahr wieder beim United Cup sein Saisondebüt geben.

In einer Gruppe mit den Niederlanden und Polen könnte Zverev in Sydney auf Spieler wie Tallon Griekspoor und Hubert Hurkacz treffen.

Die Erinnerungen an das Turnier, bei dem es auch Weltranglistenpunkte zu gewinnen gibt, sind bestens: 2024 führte Zverev die DTB-Auswahl an der Seite von Angelique Kerber zum Sieg. Im vergangenen Jahr gewann er jedes seiner drei Matches und nahm den Schwung zum ersten Grand-Slam-Highlight in Melbourne mit, wo sein Weg erst im Finale gegen Titelverteidiger Jannik Sinner zu Ende war.

4. Novak Djokovic – Adelaide (ab 12. Januar)

Der 24-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic bestritt 2025 sein erstes Turnier in Brisbane, wechselte nun aber für 2026 nach Adelaide.

Der Serbe gewann das Turnier bereits im Jahr 2023 und strebt bei dem diesjährigen Turnier seinen 102. ATP-Titel an.

5. Felix Auger-Aliassime – United Cup (Sydney) (ab 2. Januar)

Der Adelaide International-Champion von 2025, Felix Auger-Aliassime, hat beschlossen, seinen Titel in diesem Jahr nicht zu verteidigen.

Stattdessen wird der Weltranglisten-Fünfte beim United Cup für das Team Kanada antreten.

In einer Gruppe mit Belgien und China darf sich “FAA” durchaus Chancen ausrechnen, in dem Bewerb weit zu kommen.

6. Taylor Fritz – United Cup (Perth) (ab 2. Januar)

Taylor Fritz gewann im vergangen Jahr bereits seinen zweiten United Cup und wird 2026 alles versuchen, um seinen dritten Titel bei dem Bewerb zu holen.

Der Weltranglisten-Sechste zählt an der Seite von Coco Gauff definitiv wieder zu den großen Turnierfavoriten zählen.

7. Alex de Minaur – United Cup (Sydney) (ab 2. Januar)

Nach einer starken Saison 2025 wird Alex de Minaur zum Saisonbeginn vor heimischen Fans hochmotiviert sein und will sein Land zum ersten United-Cup-Titel der Geschichte des Wettbewerbes führen.

8. Lorenzo Musetti – Hongkong (ab 5. Januar)

Trotz all seiner Erfolge hat Lorenzo Musetti seit über drei Jahren keinen ATP-Titel mehr gewonnen.

Der Weltranglisten-Achte aus Italien wird dies vermutlich gleich in der Anfangsphase der Saison 2026 korrigieren wollen.

Als Nummer eins der Setzliste hat er beim ATP-250-Turnier in Hong Kong sicherlich gute Chancen auf den lang ersehnten ATP-Titel.

9. Ben Shelton – Auckland (ab 12. Januar)

Ben Shelton, der im vergangenen Jahr das Halbfinale der Australian Open erreichte, wird seine Saison 2026 im neuseeländischen Auckland beginnen.

Der Weg zum Titel wird für ihn allerdings nicht einfach, denn Spieler wie Casper Ruud und Jakub Mensik sind ebenfalls am Start.

10. Jack Draper – Unbekannt

Leider kann Jack Draper dieses Jahr aufgrund seiner anhaltenden Verletzungsprobleme nicht in Australien antreten.

Der Brite bestritt sein letztes Profispiel bei den US Open und beendete das Jahr dennoch noch auf Weltranglisten-Platz zehn.

Da Draper wohl länger pausieren muss, ist unklar, wann und wo er auf die ATP-Tour zurückkehren wird.

