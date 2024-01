Ukrainischer Juniorin drohen nach Handschlag-Geste Konsequenzen

Weil die 16-jährige Ukrainerin Yelyzaveta Kotliar nach dem Match gegen die Russin Vlada Mincheva ihrer Gegnerin die Hand als Geste der Gratulation gereicht hatte, leitete das ukrainische Sportministerium Ermittlungen gegen die Juniorin ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.01.2024, 11:43 Uhr

© Getty Images Die russische Invasion in der Ukraine wird auch bei den Australian Open 2024 thematisiert.

Schwer einzuschätzen, welche Gedanken Yelyzavata Kotliar auf dem Weg zum Netz nach ihrer Erstrunden-Niederlage im Juniorinnen-Wettbewerb gegen die Russin Vlada Mincheva tatsächlich im Kopf hatte. Befragt nach dem Grund, warum sich die 16-jährige trotz der seit knapp zwei Jahren praktizierten Verweigerung des Handschlags gegenüber Spieler:innen aus Russland zur Durchführung der Geste hinreißen ließ, erklärte sie dies mit einem unschuldigen Fehler ihrerseits.

Wie aus mehreren Quellen im Internet zu vernehmen ist, akzeptiert das Ukrainische Ministerium für Jugend und Sport diese Argumentation der Nachwuchsspielerin nicht und leitete Untersuchungen zu diesem Fall ein. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen dieser Vorfall für die junge Athletin haben wird.

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine verzichten ukrainische Spieler:innen auf den obligatorischen Handschlag am Netz mit russischen Athlet:innen, um auf diese Weise ihre Solidarität mit ihrer Landbevölkerung und ihren Soldaten zu zeigen. Vorgelebt wird dies speziell von den namhaften Spielerinnen wie Elina Svitolina, Marta Kostyuk und Lesia Tsurenko, die in Melbourne sportlich überzeugten und die Bühne stets nutzten, um auf die aktuelle Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen.

