United Cup: 1:0 - Alexander Zverev bringt Deutschland in Führung

Alexander Zverev hat beim United Cup in Perth gegen Zhizhen Zhang mit 2:6, 6:0 und 6:2 gewonnen und Deutschland damit mit 1:0 in Führung gebracht. Laura Siegemund kann nun schon für den Viertelfinal-Einzug sorgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2024, 12:18 Uhr

Gerade als Alexander Zverev nach verlorenem ersten Satz gegen Zhizhen Zhang endlich Schwung aufgenommen hatte, setzte in Perth das elektronische Hawkeye aus. Und so war die Partie beim Stand von 2:0 für Zverev im zweiten Akt für ein paar Minuten unterbrochen. Was die deutsche Nummer eins aber nicht aus dem Konzept brachte: Zverev gewann diesen Satz mit 6:0.

In der Entscheidung ging es zunächst mit dem Aufschlag, ehe sich Alexander Zverev mit dem Break zum 4:2 den letztlich entscheidenden Vorteil sicherte. Mit dem neuerlichen break nach einer Spielzeit von 2:06 Stunden machte der Weltranglisten-Zweite dann alles klar.

Rybakina bringt Kasachstan ins Viertelfinale

Im Einzel der Frauen trifft Laura Siegemund auf Xinyu Gao. Die eigentlich vorgesehene Olympiasiegerin Qinwen Zheng hatte ihren Start schon ein paar Tage vor Beginn des United Cups abgesagt. Siegemund hatte zum beim 3:0-Auftakterfolg der Deutschen gegen Brasilien gegen Beatriz Haddad Maia in drei Sätzen gewinnen können.

Mit einem Sieg gegen China wäre Titelverteidiger Deutschland schon fix im Viertelfinale. Für eben dieses hatte sich als erste Nation am Dienstag Kasachstan qualifiziert. Dafür verantwortlich waren der überraschende Erfolg von Alexander Shevchenko gegen Stefanos Tsitsipas und das 6:4 und 6:3 von Elena Rybakina gegen Maria Sakkari.