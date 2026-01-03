United Cup: China kämpft sich zum 2:1-Erfolg gegen Belgien

Mit einem Match-Tiebreak-Erfolg im entscheidenden Mixed besiegelten Zhizhen Zhang und Lin Zhu in Sydney beim United Cup den 2:1-Auftakt-Sieg gegen Belgien, nachdem Zhu ihr Einzel deutlich gegen Elise Mertens verloren geben musste, jedoch Zhang das chinesische Team in einem knapp dreistündigen Krimi gegen Zizou Bergs im Rennen hielt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 08:41 Uhr

© Getty Images Mit dem Erfolg im Mixed besiegelte China beim United Cup den 2:1-Comeback-Erfolg gegen Belgien.

Mertens deklassiert Zhu

Ihrer Favoritinnenrolle mehr als gerecht wurde die Belgierin Elise Mertens in der Auftaktpartie gegen die Chinesin Lin Zhu in der Ken Rosewall Arena zur Führung für das belgische Team. Die Nr. 20 im WTA-Ranking dominierte ihre 31-jährige Gegnerin mit einer schnellen 3:0-Führung von Beginn an und besiegelte mit einem Aufschlag-Winner den Gewinn des ersten Durchgangs. Auch im zweiten Akt stellte die 30-Jährige gegen die Nr. 168 der Welt im Dameneinzel die Weichen mit einem frühen Break auf Sieg und beendete die Begegnung nach 79 Minuten mit einem klaren 6:2, 6:2-Erfolg.

Zhang feiert Comeback-Erfolg im Krimi gegen Bergs

Einen erbitterten und hochklassigen Fight mit knapp drei Stunden Spielzeit lieferten sich der Chinese Zhizhen Zhang und Zizou Bergs auf Seiten von Belgier im Einzel der Herren. Zwar erspielte sich der 29-jährige Zhang im Laufe der Partie insgesamt zehn Möglichkeiten zum Break ohne selbst eine Möglichkeit zu gestatten, dennoch konnten beide Protagonisten ihre Aufschlagspiele in den ersten beiden Sätzen halten. Während der 26-jährige Bergs im Tiebreak des ersten Durchgangs die Nase vorn hatte, konnte der aufgrund einer Verletzung auf Weltranglistenposition 410 zurückgefallene Zhang im Entscheider des zweiten Akts den Satzausgleich herstellen. Beim Stand von 5:5 schnappte sich die ehemalige Nr. 31 der Welt das vorentscheidende Break und besiegelte mit einem Ass den 6:7 (2), 7:6 (3), 7:5-Triumph nach 2:53 Stunden.

Doppel-Ass Mertens kann Niederlage im Mixed nicht verhindern

Im entscheidenden Mixed demonstrierte Elise Mertens zu Beginn der Partie, warum sie bereits die Doppel-Weltrangliste bei den Damen angeführt hatte. An der Seite ihres Partners Zizou Bergs startete sie furios mit dem Gewinn der ersten fünf Spiele. Danach verlor das belgische Duo etwas den Faden und musste sogar den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen, ehe es beim Stand von 6:5 mit dem entscheidenden Break die Satzführung eintüten konnte.

Auch im zweiten Akt wechselte das Momentum mehrfach. Dabei erwischte das chinesische Mixed-Doppel den besseren Start und schnappte sich die ersten vier Spiele. Nach einer erfolgreichen Aufholjagd der belgischen Paarung mussten Zhang/Zhu den Gang in den Tiebreak antreten, konnten diesen aber nach spektakulären Ballwechseln mit 7:5 zu ihren Gunsten entscheiden. Auch im entscheidenden Match-Tiebreak hatte das Mixed aus dem Reich der Mitte das bessere Ende für sich und triumphierte mit 5:7, 7:6 (5), 10:6 und sicherte damit den 2:1-Gesamterfolg für das chinesische Team.