United Cup: Fritz und Gauff diesmal schon nach den Einzeln durch

Taylor Fritz und Coco Gauff haben beim United Cup auch die zweite Partie für die USA geholt, diesmal gegen Kroatien. Im Viertelfinale geht es gegen China.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.12.2024, 07:38 Uhr

Eigentlich hätte Taylor Fritz schon eine 2:0-Bilanz für die Saison 2025 aufzuweisen - wäre ihm die Partie gegen Félix Auger-Aliassime nach klarer Führung nicht noch aus dem Ruder gelaufen. Aber gegen Kanada hat Fritz vor zwei Tagen dann halt einfach mit Coco Gauff das Doppel gewonnen. Un den USA somit einen 2:1-Sieg beschert. Gegen Kroaten blieb dieses Drama am heutigen Dienstag aus.

Denn diesmal zog Fritz, der 2024 an Position vier der ATP-Charts beendet hat, voll durch und besiegte Borna Coric glatt mit 6:3 und 6:2. Da wollte Coco Gauff sich nicht lumpen lassen, schlug ihrerseits Donna Vekic mit 6:4 und 6:2. Womit der Erfolg der USA gegen Kroatien besiegelt war.

Zverev gegen Rybakina und Co.

Der Viertelfinal-Einzug stand indes schon nach dem Sieg von Fritz fest. In der Runde der letzten acht bekommen es die Amerikaner mit China zu tun. Und sind in dieser Begegnung klarer Favorit - auch weil Olympiasiegerin Qinwen Zheng für den United Cup abgesagt hat.

Ebenfalls schon in de Runde er letzten acht steht Titelverteidiger Deutschland. Alexander Zverev und Co. treffen dort auf Kasachstan mit Spitzenspielerin Elena Rybakina. Und die Italiener haben sich ebenfalls einen Viertelfinal-Platz gesichert - und das ohne Jannik Sinner in ihren Reihen.