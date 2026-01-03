United Cup: Gauff „rettet“ die USA, aber Sorge um Fritz

Während Coco Gauff nach ihrem Einzel mit Christian Harrison auch das Doppel gegen Argentinien gewann und damit den 2:1-Sieg sicherstellte, hat Taylor Fritz große Probleme mit seinem Knie.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 16:47 Uhr

© Getty Images Coco Gauff am Samstag beim United Cup

Titelverteidiger USA ist mit einem 2:1-Erfolg gegen Argentinien in den United Cup 2026 gestartet. Allerdings kommt der Sieg wohl mit einem hohen Preis: Denn Taylor Fritz, der sein Auftakt-Einzel gegen Sebastian Baez in drei Sätzen verlor, wurde später beim Turnierdirektor gesehen. Womöglich, um sich für den Rest des Events abzumelden? Denn der amerikanische Spitzenspieler klagt schon länger über Schmerzen in seinem Knie.

Aber der Reihe nach: Fritz und Baez hatten in Gruppe A den Auftakt gemacht, der Argentinier gewann überraschend mit 4:6, 7:5 und 6:4. Damit war Coco Gauff schon unter Zugzwang. Aber die zweimalige Grand-Slam-Siegerin hatte mit Solana Sierra beim 6:1 und 6:1 überhaupt keine Probleme.

McDonald statt Fritz gegen Spanien?

Im Doppel holte Gauff dann an der Seite von Christian Harrison gegen Guido Andreozzi und Maria Carlé mit 6:4 und 6:1 den entscheidenden Punkt.

Argentinien hat damit bereits zwei Partien beim United Cup 2026 absolviert. Die erste konnten Baez und Co. gegen Spanien mit 3:0 gewinnen. Das Treffen mit den Spaniern steht den USA noch ins Haus. Und das Spitzeneinzel wird dann wohl Mackenzie McDonald anstelle von Taylor Fritz bestreiten. Voraussichtlich gegen Jaume Munar.

