United Cup: Italien gewinnt zu Null gegen die Schweiz

Mit einem 3:0-Erfolg gegen die Schweiz startete das Team Italien mit Flavio Cobolli, Jasmine Paolini und Sara Errani/Andrea Vavasori in der Gruppe D in Sydney erfolgreich in den United Cup 2025.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 12:41 Uhr

Im ersten Duell zwischen Italien und der Schweiz trafen mit Flavio Cobolli und Dominic Stricker zwei Junior Grand-Slam-Champions aufeinander. Zum zweiten Mal standen sich der Italiener und der Schweizer gegenüber. 2023 besiegte Cobolli den Youngster bei den #NextGen ATP Finals. In Sydney siegte der junge Italiener erneut. Mit 6:3 und 7:6(2) bescherte der aufstrebende 22-Jährige seinem Team einen 1:0-Vorsprung gegen die Schweiz.

Leichtfüßig und mit einer enormen Power dominierte Cobolli vor allem den ersten Satz. Der aktuell 300. der Welt wurde im zweiten Satz nochmal richtig stark, ähnlich wie am Samstag gegen Ugo Humbert. Das konstante Niveau des Italieners erwies sich als zu hoch und Cobolli baute seine H2H-Führung weiter aus.

Stricker nahm Federers Platz neben Bencic ein

Das stark aufgestellte italienische Team reiste mit der Weltranglistenvierten Jasmine Paolini nach Sydney. Die French-Open- und Wimbledon-Finalistin erwischte einen brillanten Saisonstart. Mit 6:1 und 6:1 fegte die 28-Jährige über die frischgebackene Mama und Olympiasiegerin von Tokio, Belinda Bencic, hinweg.

Im Mixed-Doppel hatten die Italiener mit Sara Errani und Andrea Vavassori noch ein Ass im Ärmel. In der Ken Rosewall Arena traf das eingespielte italienische Doppel auf Bencic und Stricker, die sich extrem gut gegen die amtierenden US-Open-Sieger behaupteten. Die Schweizer wehrten vier Matchbälle ab, bevor das italienische Duo die intensive Doppelpartie mit 6:4 und 6:4 beendete.

Für Italien war es das erste Match in der Gruppe D. Die Schweiz konnte bereits gestern einen hervorragenden 2:1-Sieg gegen Frankreich verbuchen.