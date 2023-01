United Cup: Otte gewinnt, Deutschland verliert

Deutschland hat die erste Partie beim United Cup in Sydney verloren. Das stand bereits nach der Niederlage von Laura Siegemund gegen Petra Kvitova fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2023, 08:40 Uhr

© Getty Images Oscar Otte hat für Deutschland einen Punkt geholt

Die Aufgabe von Laura Siegemund am Neujahrstag in Sydney hätte schwieriger kaum sein können: Denn Siegemund startete in ihr Match gegen Petra Kvitova mit einem 0:2-Defizit für Deutschland. Am ersten Tag des Länderkampfes gegen die Tschechische Republik hatten nämlich Alexander Zverev wie auch Jule Niemeier ihre Partien verloren. Kvitova dagegen konnte schon gegen die USA mit einem Sieg gegen Jessica Pegula überzeugen.

Und die zweimalige Wimbledon-Siegerin ließ auch gegen Laura Siegemund nichts anbrennen, gewann sicher mit 6:4 und 6:2. Kvitova brachte Tschechien damit uneinholbar in Führung. Da half auch der Erfolg von Oscar Otte gegen Dalibor Svrcina nichts mehr. Der Kölner gewann mit 7:6 (1) und 6:2.

Gegen die USA müssen Zverev, Niemeier und Co. nun gewinnen, um noch eine Chance auf das weiterkommen zu haben. Die deutsche Nummer eins trifft dann im Spitzeneinzel auf Taylor Fritz.