ATP Masters Rom: "Rafa-Mania" in Italiens Hauptstadt - und ein kleiner Superstar

Rafael Nadal begeistert in Rom die Massen. Das gilt auch für seinen Sohn.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 12:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal eröffnet in Rom gegen einen Qualifikanten

von Nikolaus Fink aus Rom

Man musste am Montag nicht allzu lange suchen, um Rafael Nadal im Foro Italico ausfindig zu machen. Schon Stunden vor Trainingsbeginn hatten sich zahlreiche Anhänger rund um Platz 7 eingefunden, um dem Mallorquiner bei der Vorbereitung auf das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom auf die Beine zu schauen.

Über drei Stunden verbrachte Nadal auf dem Trainingsplatz, zwei davon mit Francisco Cerundolo. Und der 22-fache Grand-Slam-Sieger hinterließ dabei einen wesentlich besseren Eindruck als noch am Sonntag. Insbesondere mit der Vorhand diktierte Nadal das Trainingsmatch, das er letztlich in zwei Sätzen für sich entschied.

Auch Rafa Junior verzückt die Massen

Zwischenzeitlich hatte der Fokus der Nadal-Fans nicht nur dem Geschehen auf Platz 7 gegolten. Rafa Junior, der sich für rund eine Stunde neben dem Court mit einem kleinen Schläger selbst am Tennissport versuchte, entpuppte sich für die Zuschauer als mindestens ebenso interessant wie sein Vater.

Nach dem Ende der Trainingseinheit um 20:15 Uhr - da war Rafa Junior wohl schon im Bett - stand dann wieder Nadal Senior im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und erfüllte die Autogramm- und Fotowünsche der Fans gewohnt geduldig. Was auch nach seiner Trainingseinheit am Dienstag mit Stefanos Tsitsipas der Fall war.

Nadal steigt am Donnerstag ein

Ernst wird es für Nadal in der italienischen Hauptstadt erstmals am Donnerstag. Der zehnfache Rom-Sieger bekommt es zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun, danach würde Hubert Hurkacz warten. Und damit ausgerechnet jener Mann, der Roger Federer in Wimbledon einst in die Tennis-Pension schickte.

Ganz so weit ist es bei Nadal noch nicht: Mit den French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni) hat der 37-jährige Spanier noch ein großes Ziel vor Augen.

Das Einzel-Tableau in Rom