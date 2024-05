Gewinnspiel: Auf zur Abschieds-Gala von Rafael Nadal in Roland-Garros

Einmal noch möchte Rafael Nadal in Roland-Garros aufschlagen. Und mit ein bisschen Glück, könnt Ihr dabei sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 13:11 Uhr

© Getty Images Der Court Philippe-Chatrier ist das Wohnzimmer von Rafael Nadal

Der Court Philippe-Chatrier - das ist so etwas wie das Wohnzimmer von Rafael Nadal. 14 Titel hat der Matador dort geholt, einen letzten Anlauf möchte Nadal in wenigen Wochen nehmen. Und die Auftritte in Madrid lassen hoffen, dass der legendäre Linkshänder rechtzeitig zum zweiten Major des Jahres so richtig in Form kommen wird.

Auch wenn die Favoriten auf den Titel wohl andere sind: wie etwa Titelverteidiger Novak Djokovic. Oder Carlos Alcaraz, der allerdings nicht so viele Matche sbestreiten konnte, wie er es denn gerne gehabt hätte. Auch Jannik Sinner plagen Verletzungssorgen. Dann vielleicht Casper Ruud?

Ihr könnt mit etwas Glück jedenfalls dabei sein, wenn es in die heiße Phase des Turniers geht. Denn unser Partner Interwetten schickt Euch zum Viertelfinal-Mittwoch nach Paris.

Was gibt es zu gewinnen?

3x2 Tickets für das Viertelfinale der French Open am Mittwoch 05.06.2024

Flugticket ab Wien/München/Frankfurt/Berlin

2 Hotelübernachtungen inklusive Frühstück in einem 4*-Hotel im Stadtzentrum von Paris (04.06. – 06.06.2024)

Wie könnt Ihr teilnehmen?

1. Registriere dich bei Interwetten

2. Beantworte die Frage zu den French Open richtig

3. Gib deine Mail-Adresse an

4. Mit etwas Glück fliegen du und deine Begleitperson nach Paris zu den French Open