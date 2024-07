Der Eiffelturm als Erinnerung: Alcaraz mit neuem Tattoo

Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine Ankündigung wahrgemacht und sich den Eiffelturm auf den linken Unterschenkel tätowieren lassen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 19:14 Uhr

© Getty Images Auch der Titel in Roland Garros hat in Form eines Tattoos einen Platz auf dem Körper von Carlos Alcaraz erhalten.

Das Pariser Wahrzeichen, das den Spanier immer an seinen Triumph bei den French Open im Juni erinnert, ist sein drittes Tattoo. Alcaraz hat bereits das Datum seines US-Open-Titels 2022 und seinen ersten Wimbledonsieg 2023 auf seinem Körper verewigen lassen.

Alcaraz (21) ließ sich den Eiffelturm von Tattoo-Künstler Joaquin Ganga stechen. Der gebürtige Spanier, der ein Studio in Hollywood führt, hat schon die Körper der US-Stars LeBron James oder Odell Beckham Jr. verziert. Auch Alcaraz könnte bald wiederkommen. Nach seinem zweiten Wimbledonsieg am vergangenen Sonntag kündigte er an, mit seinen Eltern über ein weiteres Tattoo verhandeln zu wollen.

Bei den French Open hatte Alcaraz Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) im Finale in fünf Sätzen bezwungen. In der kommenden Woche kehrt er zurück nach Paris, zurück ins Stade Roland Garros. Bei den Olympischen Spielen (26. Juli bis 11. August) gilt Alcaraz als einer der Top-Favoriten auf Gold - im Einzel und im Doppel mit Sandplatzkönig Rafael Nadal.